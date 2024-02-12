Состоялся релиз ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden - у нового проекта DON'T NOD хорошие оценки от критиков

На ПК в Steam состоялся выход ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden от команды DON'T NOD. На консолях Xbox Series X/S и PS5 релиз ожидается через несколько часов. Новый проект французских разработчиков получил хорошие оценки от игровых журналистов – 83 балла из 100 на основе 28 рецензий.
В ходе приключения паре изгонятелей духов придется раскрыть несколько случаев одержимости, выяснив их происхождение, а также столкнуться со всевозможными существами, злыми духами и свирепыми зверями, пытаясь при этом соответствовать своей роли. Не будет недостатка в по-настоящему напряженных повествовательных моментах и трудных решениях, которые придется принять, чтобы принять решение о будущем города, его жителей и самих двух главных героев.
Белые светловолосые женщины вымерли? Почему все героини теперь или негры, или мексиканки?
а без этого критики педики сразу заминусуют,а стадо досихпор берет игры и фильмы по отзывам критиков педиков(
Терпеть не могу эту негритятину, что в тграх, что в сериалах.
Ну и отлично, не зря в стиме взял, как знал. Хоть и денувы там нет.
Всегда завидовал тем кому череп не жмёт..Хорошо вам живётся, просто и незатейливо, главное что бы корма набрасывали погуще...
Да, норм нам живется. Согласен :) А игруху купил. Посмотрю, может что стоящее.
У нас просто есть деньги.
Но не навыка правильно их тратить)
Да есть навык, но может быть нужно просто больше зарабатывать? да и в принципе, ну не так же дорого по современным меркам она стоит в сравнении с другими играми. Вот Dragons Dogma 2, да - дорого, да еще там защита будет, а еще так просто не купить на ру аккаунт стима, в отличие от этой игры.
кто эти люди? у игры куча проблем
Какие например?) Прошел наверно уже игру, да?
оптимизация перебор со спецеэфектами мушкетон "помповый дробовик"
Просто чит на быстрое прохождение не сработал, вот в этом и проблема )))
В проект не играл, но картинка вспомнилась. )
А почему ты считаешь, что здесь перебор со спецэффектами? Я не играл, но, судя по геймплейным видеороликам, спецэффектов здесь не особо много. Я бы даже сказал бедновато с эффектами. В моих любимых японских играх эффектов обычно раз в 10 больше в кадре, нежели я вижу здесь. Эту твою претензию не понимаю.
Ещё одна убогая игра которую забудут через неделю, ну а столько баллов жополизы накинули исключительно за чёрнозадую ваджайну, как пить дать.. Кусок барахла с графикой ps3 от 2007 года...