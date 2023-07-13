Стала известна дата выхода ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden от DONTNOD ©

В новом официальном трейлере Dont Nod официально объявила дату выхода своей новой ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden, которая дебютирует на PS5, Xbox Series и ПК 7 ноября.

Погрузитесь в красивую, интимную и мощную историю двух любовников. В роли изгнанников окунитесь в жизнь общин Нового Эдема и раскройте тревожные дела в таинственном и богатом знаниями мире, полном сверхъестественных существ и древних секретов. Используйте свой ум или объедините духовные силы Антеи и арсенал Рэда, чтобы победить и изгнать души, которые мучают живых.

На пути вы будете принимать непростые решения, кардинально влияющие на вашу историю и судьбу жителей Нового Эдема, будь то живые люди или блуждающие души.