Стала известна дата выхода ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden от DONTNOD

В новом официальном трейлере Dont Nod официально объявила дату выхода своей новой ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden, которая дебютирует на PS5, Xbox Series и ПК 7 ноября.
Погрузитесь в красивую, интимную и мощную историю двух любовников. В роли изгнанников окунитесь в жизнь общин Нового Эдема и раскройте тревожные дела в таинственном и богатом знаниями мире, полном сверхъестественных существ и древних секретов. Используйте свой ум или объедините духовные силы Антеи и арсенал Рэда, чтобы победить и изгнать души, которые мучают живых.
На пути вы будете принимать непростые решения, кардинально влияющие на вашу историю и судьбу жителей Нового Эдема, будь то живые люди или блуждающие души.
Меня игра заинтересовала жду.
Выглядит интересно , по трейлерам чем то Ведьмака напоминает .
Уже 11-ый год кто то ждет Remember Me 2. Но уже я разочарован по этому поводу,Донтноду все равно