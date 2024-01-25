Сюжетный трейлер Banishers: Ghosts of New Eden раскрывает трагическую судьбу главных героев

Focus Entertainment и DON'T NOD представили сюжетный трейлер к своему мрачному приключению Banishers: Ghosts of New Eden, выходящей 13 февраля 2024 года.
Ролевой экшен погрузит игроков в мир, кишащий сверхъестественными угрозами, и заставляет их решать вопросы любви, жизни, смерти и самопожертвования. Новый трейлер оживляет захватывающую и пронзительную историю, позволяя взглянуть на запутанную историю Banishers и ключевые отношения между Антея Дуарте и Редом Макреем.
В Banishers: Ghosts of New Eden игроки встают на местоопытных охотников за духами, отправленных в Новый Эдем с миссией помочь поселенцам. Ставки резко возрастают, когда Антея трагически погибает во время непродуманной атаки, становясь одним из тех самых призраков, которых она презирает. Этот катастрофический поворот событий заставляет Рэда разрываться между выполнением клятвы защищать живых от злых духов и разрушительной реальностью состояния его наставницы и возлюбленной Антеи.
Путешествие по Banishers: Ghosts of New Eden исследует сложную взаимосвязь между любовью, самопожертвованием и борьбой за примирение собственных желаний с чувством долга. Игрокам предстоит пройти этот коварный путь, делая выбор между живыми и своими возлюбленными.
Banishers: Ghosts of New Eden выходит 13 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
Проходя Vampyr, я какого-то шедевра не жду от боевки, в Banishers так же должен пойти упор на повествование и сильный моральный выбор.
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