В новом видео Banishers: Ghosts of New Eden главные актеры рассказывают о последствиях выбора

Focus Entertainment и DON'T NOD представили голоса персонажей Рэда и Антеи в новом видео ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden.

Исследуйте игру глазами англоязычного дуэта: Расса Бэйна и Амаки Окафор, известной своей главной ролью в получившем признание критиков сериале «Тела». Их сопровождает Стефан Боверже, руководитель повествования игры.

Откройте для себя Антею Дуарте и Реда Мак Рейта, двух опытных охотников за привидениями. После смерти Антеи и ее возвращения в виде призрака пара сталкивается с неразрешимой моральной дилеммой. Поскольку дух Антеи теперь застрял между миром живых и миром мертвых, дуэт должен сделать душераздирающий выбор: освободить ее душу и позволить ей уйти навсегда или предать клятву своих Изгонятелей, пожертвовав живыми, чтобы вернуть ее. вернуться к жизни.

В этом новом видео вы узнаете о важности выбора и его влиянии на мистический мир Banishers: Ghosts of New Eden. Погрузитесь в жизнь жителей Нового Эдема, чтобы раскрыть их ужасные тайны и изгнать этот мир, наводненный сверхъестественными силами.

Используйте свои навыки для расследования, объединив духовные силы Антеи с грозным арсеналом Рэда, чтобы одержать победу и разорвать связь между измученными душами и живыми, которых они преследуют.

Banishers: Ghosts of New Eden выйдет 13 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.