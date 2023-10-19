В Barotrauma появилась обновлённая система предателей ©

Разработчики Barotrauma Undertow Games и FakeFish, а также издатели Daedalic Entertainment представили новый коварный способ игры с обновлением Treacherous Tides, доступным уже сейчас. Обновление системы предателей включает новые функции, углубляет интеграцию кампании и добавляет множество нестабильных событий и новых наград. За более чем 4 года игру скачали в Steam более 2,5 миллионов раз, и она может похвастаться многочисленным сообществом моддеров, насчитывающим более 50 000 творений фанатов.

С переработкой системы предателей игра получила новые захватывающие функции и контент, которые сделают игровой процесс предателя более увлекательным, разнообразным и глубоко свяжут его с режимом многопользовательской кампании. Теперь вы можете пригласить изменников в свои путешествия и в режиме кампании, активировав предателей в настройках кампании. Разработчик Fakefish добавил в настройки сервера две новые настройки для геймплея предателей:

Уровень опасности: контролирует максимальный уровень опасности событий-предателей, которые вам могут быть назначены. Вы можете использовать этот параметр либо для того, чтобы ограничить разрушительные действия предателей, либо для того, чтобы добавить им дополнительную сложность.

Вероятность предателя: теперь хост может точно настроить вероятность появления предателя на борту от 0% до 100%.

Успешные предатели получат опыт и/или денежное вознаграждение, а также возможность связать свои предательские действия с возрастающей опасностью. Если задание провалено или экипаж правильно обвинит предателя, его место на следующей миссии предателя займет новый игрок.