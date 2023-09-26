Сборник HD-ремастеров Baten Kaitos 1 и 2 может скоро появится на ПК ©

Недавно ПК-версия Baten Kaitos I & II HD Remaster получила возрастной рейтинг от австралийского рейтингового совета, что намекает на возможное появление игры и на этой платформе после ее выхода эксклюзивно на Nintendo Switch.

Как всегда, появление игры в каталоге рейтинговой комиссии не обязательно означает, что она уже в пути, но часто является последовательным намеком на ее реальный выход на рынок.

Когда речь идет об отдельных платформах для игры, которая уже была анонсирована на других, нужно быть еще более осторожным, так как это может быть простой ошибкой, однако Baten Kaitos I & II HD Remaster - это игра, которая с большой вероятностью появится и на других устройствах, а версия для ПК кажется особенно вероятной.

Итак, мы ждем официальной информации от Bandai Namco по игре, перезапустившей серию ролевых игр Monolith, изначально вышедшую на Nintendo GameCube. Это довольно глубокий ремастер оригиналов, который привел к весьма ощутимым результатам.

Среди новых возможностей Baten Kaitos I & II HD Remaster по сравнению с оригинальными изданиями - возможность отключения случайных битв, изменение скорости игры и боя, возможность автоматизировать бои, чтобы сосредоточиться только на повествовании, и, конечно, значительные графические улучшения, наложенные на и без того весьма заметную базу.