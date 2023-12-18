DC ожидает новых игр во вселенной Batman Arkham

Грядущая игра Suicide Squad, от Rocksteady Studios, имеет ту же вселенную, что и ее прошлые игры. В трейлере 2022 года было показано возвращение Кевина Конроя в роли злодея Бэтмена.

Однако в 2023 году вокруг этой игры было много негатива. Это привело к сомнениям в том, что DC может отказаться от вселенной Batman Arkham, но, судя по всему, это не так.

Джеймса Ганна недавно спросили, будет ли Suicide Squad последней игрой, созданной в общей вселенной Batman Arkham. В настоящее время режиссер является генеральным директором DC Studios и недавно разработал долгосрочный план для фильмов, телешоу и игр.

Он твердо ответил, что таких планов нет. В другом посте один из фанатов спросил, не побудил ли Suicide Squad отказаться от этой вселенной. Джеймс Ганн сказал:

Ни за что! Я не могу дождаться этой игры и, надеюсь, других. Я фанат этой вселенной.

Хотя эти отзывы были удалены, фанаты быстро подхватили их и разнесли по всему Twitter/X.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в этом мире будет еще больше игр. Быть может ностальгия по Бэтмену может побудить DC поручить Rocksteady Studios еще одну игру про Бэтмена.

С другой стороны, DC, похоже, диверсифицирует свое портфолио. В настоящее время в производстве находится однопользовательская игра про Чудо-женщину, так что DC может обратить свой взор и на других супергероев из комиксов.

Учитывая, что в этом году Marvel's Spider-Man 2 сделала себе громкое имя, а такие игры, как Marvel's Wolverine и Marvel's Blade уже анонсированы, возвращение Batman Arkham может дать DC необходимое преимущество над Marvel в игровой индустрии.