Графическое сравнение порта Batman Arkham Knight на Switch с версией для PlayStation 4 ©

Batman: Arkham Trilogy стала одним из главных сюрпризов в рамках прошедшей 21 июня Nintendo Direct. Самая известная летучая мышь всех времен перебирается на Nintendo Switch вместе с трилогией, которая принесла известность студии Rocksteady. В трейлере были показаны первые кадры из трех игр в еще не окончательном варианте.

Однако некоторые пользователи уже начали делать первые графические сравнения, как например, Cycu1. В сравнении используется Batman: Arkham Knight, самая графически требовательная игра в пакете. Как видно, даже этот небольшой первый взгляд не сильно отличается от того, что мы видели в оригинале на PlayStation 4 - платформе, которую использовали в качестве базовой для данного сравнения.

Визуально порт для Switch внешне выглядит почти так же, как и на PS4, если не считать более низкого разрешения и качества текстур. Кроме разрешения, понизилось качество эффектов тумана и дальность прорисовки. Что касается освещения, то оно также выглядит иначе, чем в оригинале. Как будет выглядеть окончательный вариант картинки, пока неизвестно. Так же нет никакой информации о технических характеристиках порта для Switch.

За портирование отвечает студия Turn Me Up Games. В их послужном списке значится портирование таких крупных игр, как Borderlands: Legendary Collection, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, It Takes Two, Wayfinder и других.

Релиз Batman: Arkham Trilogy на консоли Nintendo ожидается где-то осенью 2023 года.