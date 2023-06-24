Графическое сравнение порта Batman Arkham Knight на Switch с версией для PlayStation 4

Batman: Arkham Trilogy стала одним из главных сюрпризов в рамках прошедшей 21 июня Nintendo Direct. Самая известная летучая мышь всех времен перебирается на Nintendo Switch вместе с трилогией, которая принесла известность студии Rocksteady. В трейлере были показаны первые кадры из трех игр в еще не окончательном варианте.
Однако некоторые пользователи уже начали делать первые графические сравнения, как например, Cycu1. В сравнении используется Batman: Arkham Knight, самая графически требовательная игра в пакете. Как видно, даже этот небольшой первый взгляд не сильно отличается от того, что мы видели в оригинале на PlayStation 4 - платформе, которую использовали в качестве базовой для данного сравнения.
Визуально порт для Switch внешне выглядит почти так же, как и на PS4, если не считать более низкого разрешения и качества текстур. Кроме разрешения, понизилось качество эффектов тумана и дальность прорисовки. Что касается освещения, то оно также выглядит иначе, чем в оригинале. Как будет выглядеть окончательный вариант картинки, пока неизвестно. Так же нет никакой информации о технических характеристиках порта для Switch.
За портирование отвечает студия Turn Me Up Games. В их послужном списке значится портирование таких крупных игр, как Borderlands: Legendary Collection, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, It Takes Two, Wayfinder и других.
Релиз Batman: Arkham Trilogy на консоли Nintendo ожидается где-то осенью 2023 года.
неплохо для портативной консоли
с слабеньким железом 17 года
Я себе купил лайт версию чипованую и норм она тащит. Сам офигел.
Бетса не испортить, даже графикой похуже.)
Для Нинтендо это даже очень неплохо...
Nintendo там пытали разработчиков что-ли? Она же на ПК еле пердела, даже с продаж снимали, а тут планшетик.
Nintendo надо во главу всех поставить, научит игры оптимизировать на то, что в нормальных реалиях не запустит такое.