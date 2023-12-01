По словам редактора Digital Foundry, Batman: Arkham Knight для Nintendo Switch находится в неприемлемом состоянии

Оливер Маккензи из Digital Foundry назвал версию Batman: Arkham Knight для Nintendo Switch, включенную в выпущенную недавно трилогию, «неприемлемой».
«Batman: Arkham Knight на Nintendo Switch неприемлема», — написала Маккензи. «Ужасная производительность, плохое визуальное качество и критические сбои. Я опубликую видеообзор этой и двух других Arkham на следующей неделе».
Доступная с сегодняшнего дня в магазинах Batman: Arkham Trilogy включает в себя три эпизода саги, посвященной Темному рыцарю от Rocksteady Studios, но о порте позаботилась другая, не совсем известная команда разработчиков, Turn Me Up Games.
Так проблема не в игре, а в том что свич старое ведро, которая ничего не тянет.
Люди не понимают, запихнуть Arkham Knight со всей его графикой на Nintendo Switch и запихнуть Gravity Defied на Switch это же одно и тоже.А вот Nintendo это понимают!