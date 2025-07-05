Появились новые кадры отмененного сиквела Arkham Knight с Дэмиеном Уэйном

Трилогия Arkham не должна была стать последней из вселенной Batman, поскольку Дэмиен Уэйн задумывался как преемник Брюса Уэйна в роли Крестоносца в плаще. К сожалению, планы на нового Темного рыцаря были отменены.

Со временем в сети появились подробности о сиквеле Arkham Knight, включая модели лиц и другую информацию. Теперь в сети появились все кадры геймплейной последовательности, которая, по-видимому, является ранней сборкой игры для разработчиков.

Короткое видео на канале The Atomsmith демонстрирует, как Бэтмен Дэмиана Уэйна перепрыгивает через Убийцу Крока, едущего на мотоцикле. Однако, поскольку это ранняя разработка, Убийца Крок, по-видимому, является моделью-заполнителем для другого персонажа.

Бэтмен Дэмиана Уэйна также, похоже, использует модель-заглушку Бэтмена из Arkham Knight. В любом случае, трудно сказать, что это может означать, учитывая, что это были кадры до Alpha.

Игра разрабатывалась в WB Games Montreal, той же студии, которая ответственна за Gotham Knights 2023 года.

Тем не менее, серия Arkham не полностью умерла, и фанаты могут ожидать новых игр от Rocksteady в будущем. Сообщается, что ремейк Arkham Asylum в настоящее время находится в разработке.

Помимо этого, сиквел Arkham Knight также возрождается. Дэмиан Уэйн получит свою трилогию, которая, как сообщается, основана на сюжетной линии Batman Beyond. Однако, как сообщается, эти игры являются эксклюзивными для PlayStation. Более того, в списках вакансий указано, что игра создается на Unreal Engine 5.