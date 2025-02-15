Инсайдер: Rocksteady делает одиночную игру про Бэтмена будущего

Недавно журналист Джейсон Шрейер сообщил о том, что следующим проектом студии Rocksteady станет одиночная игра про Бэтмена:
Тем не менее, Шрейер не поделился подробностями того что это будет за проект - приквел, продолжение серии Arkham или же игра в новой вселенной. Один из инсайдеров утверждает, Rocksteady работает над Batman Beyond (Бэтмен будущего). Действие игры будет происходить в футуристической вселенной, а разработчики рассматривают возможность создания целой трилогии. Игра выйдет уже на следующем поколении консолей.
Одной из сильных сторон серии Arkham были великолепные визуальные эффекты и в Готэме будущего студия могла бы вновь показать игрокам красивый и мрачный мир. Кроме того, переход к Batman Beyond позволил бы решить вопрос с голосом Бэтмена, учитывая то, что Кевин Конрой ушел из жизни в 2022-м году. Скорее всего студия сделает главным героем Терри Макгинниса или Дэмиена Уэйна, как это планировалось в отмененном продолжении Batman: Arkham Knight от студии Warner Bros. Montreal:
Ниже представлены концепт-арты из отмененной игры от Warner Bros. Montreal. Возможно Rocksteady подчерпет некоторые идеи для своей игры из бывшего проекта коллег:
После тотального обсёра веры не осталось
согласна Arkham они все равно не повторят
Да согласен, не повторят, сделают лучше, отталкиваясь от ошибок прошлого.
ты имеешь ввиду Suicide Squad Kill Justice league там вроде те же кто тот проект разрабатывали
В нынешней Rocksteady не осталось ни одного человека, работавшего над трилогией Arkham или, по крайней мере, того, чьё слово имело вес при разработке. Разработчики "Отряда самоубийц" точно лучше не сделают — эти бездари уже показали, на что способны.
Важно только уточнить:
люди которые делали трилогию из компании ушли. Основали компанию «100 звезд» или как то так. Продолжение будут делать те же, кто и отряд самоубийц делал.
Разворачивается история, как с BioWare.
Я проходил Batman: Arkham Knight, со скином — Batman 2039.
этого достаточно
Самы парашный скин,с недо крылышками.Бред.
5 лет делали шлак отряд чтобы по итогу дико облажаться закрыть непотребство год спустя и вернутся делать игру про Бэтмена который кассу стабильно приносил это просто вершины маразма
Эффективные менеджеры такие эффективные
Ну справедливости ради они делали то, что им головной офис WB указывал. Это не было их выбором. Оттого многие из них со временем и уволились.
Бородатый ватман
Надеюсь сделают в жанре Киберпанк, было бы очень реалистично для Готэма, упадок морально-нравственной стороны человека на фоне тех. прогресса.
Batman Beyond как раз примерно об этом и был.
Офигеть, третьему бэтмену уже 10 лет!! И сколько еще нового ждать 3-4 года?
Будем надеется,что выйдет,хорошее продолжение!
Ну,это я так,надеюсь!
Я думаю, будет некий перезапуск. Ведь ватмана слили в Суисад Сквад
Уже вернули всех, кроме Чудо-Женщины
Он там был из другой вселенной
А можно просто сделать новую трилогию и позвать на озвучку того актера из Arkham Origins.
О бэтмен будущего норм. Мне сериал нравился.
Хотелось бы за Демиэна Уэйна поиграть, а не за клона Брюса из пробирки
ты далбарик чтоли? Без Маггинесса пусть нахрен не запускают проект даже, это всю херь с пробиркой какие то долбаны придумали и ничего общего с мультсериалом не имело
Неплохая новость. Будем наблюдать что у них из этого получится.
Когда нибудь увидим что они наделают
Инфа о Бэтмене будущего циркулирует в инете уже очень давно.. и это просто влажные мечты фанатов. Я помню упорные слухи о игре похождениях Бэтмена и его сына. Там были чуть ли не 100% пруфы. На деле, очередной мыльный пузырь
в одной вселенной или в другой уже? хочется верить, что это просто альтернативное продолжение arkham knight, не взяв в учет отряд убогий
Бэтмен будущего крутая тема и там есть большой потенциал для развития крутого сюжета и механик. Вопрос в том смогут ли Rocksteady качественно реализовать этот проект.
Уже я думаю не отправятся они после своего отряда самоубийц-самоубились знатно .
Рецепт: 1. Делать по образцу Аркхэм-серии. 2. Нанитолюменов и подобного не надо.
так там уже не остались нормальные разрабы, так что посмотрим.
Хотелось бы увидеть правильного Бэтмена, который образумился и начал валить злодеев из автоматов, пулемётов и другого летального оружия.
Арка с Томасом Уэйном звучит конечно круто и было бы прикольно подобное увидеть в игре, но геймплей от этого пострадает, станет скучным и превратится в тот же отряд самоубийц, то есть по сути станет шутером, которых миллионы а не экшеном с крутой боёвкой, наверное по этой же причине не делают игру и про зёленую стрелу, хотя по идее тоже бы персонаж во вселенную аркхема хорошо влился, но механика стрельбы превратит игру в шутер.
предположения ; это весело ! будет не будет ни кто не знает )
Давным давно нужно сделать игру про Бэтмена Будущего. Но скорее всего этого ни когда не будет) // Максим Симаков
если игра выйдет на новых консолях, то это не раньше чем 2028 год, что не есть хорошо. Движок, скорее всего будет нереальный 5, что еще хуже, это значит гудбай оптимизация и фризы
И разумеется в этом будущем всем будут заправлять страшные женщины и трансы, не так ли?
Где Бетц теперь носит вместо брони, карсет, в который его запихали не без труда 4 помощника? Где он вообще чорнаябабабоевойвертолёт?
Я вообще не понимаю, почему людям так хочется этого бэтмена будущего. Отстойный футуризм и куча ноунейм-злодеев, ну зачем оно надо?
Потому что Бэтмен крут сам по себе. Игрокам нравится дубасить злодеев в рукопашке. Мне главное, чтоб Бэтман круто дубасил злодеев - как звать этих злодеев, не интересует. Мне, если честно, пофиг на имена "ноунейм-злодеев"... Пусть там в злодеях хоть марсиане будут - мне всё равно. Главное, чтоб Бэтман круто их отдубасил. Всё что мне нужно от Бэтса. Точка.
Я спрашивал конкретно про бэтмена будущего. Дубасить условного двуликого или копать под дэдшота куда приятнее, чем делать то же самое с ноунеймами. Если тебе пофиг, кого дубасить, можно просто бесконечно играть в предыдущие части.
БЭтмен Будущего это классика,видимо ты не дорос и не смотрел его, давно жду эту игру в стиле киберпанка,полеты только чего стоить будут и возвращение джокера надеюсь включат туда
тянет на повесточку, костюм слишком черноват
ты когда глаза закрываешь видишь одну сплошную повестку?)))