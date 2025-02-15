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Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.6 4 440 оценок

Инсайдер: Rocksteady делает одиночную игру про Бэтмена будущего

AceTheKing
Новости

Недавно журналист Джейсон Шрейер сообщил о том, что следующим проектом студии Rocksteady станет одиночная игра про Бэтмена:

По словам Джейсона Шрайера, Rocksteady работает над одиночной игрой про Бэтмена

Тем не менее, Шрейер не поделился подробностями того что это будет за проект - приквел, продолжение серии Arkham или же игра в новой вселенной. Один из инсайдеров утверждает, Rocksteady работает над Batman Beyond (Бэтмен будущего). Действие игры будет происходить в футуристической вселенной, а разработчики рассматривают возможность создания целой трилогии. Игра выйдет уже на следующем поколении консолей.

Одной из сильных сторон серии Arkham были великолепные визуальные эффекты и в Готэме будущего студия могла бы вновь показать игрокам красивый и мрачный мир. Кроме того, переход к Batman Beyond позволил бы решить вопрос с голосом Бэтмена, учитывая то, что Кевин Конрой ушел из жизни в 2022-м году. Скорее всего студия сделает главным героем Терри Макгинниса или Дэмиена Уэйна, как это планировалось в отмененном продолжении Batman: Arkham Knight от студии Warner Bros. Montreal:

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Ниже представлены концепт-арты из отмененной игры от Warner Bros. Montreal. Возможно Rocksteady подчерпет некоторые идеи для своей игры из бывшего проекта коллег:

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108
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
ДЕНИСКА_омск

После тотального обсёра веры не осталось

38
HappyWylde

согласна Arkham они все равно не повторят

2
u3uuuu HappyWylde

Да согласен, не повторят, сделают лучше, отталкиваясь от ошибок прошлого.

-4
HappyWylde u3uuuu

ты имеешь ввиду Suicide Squad Kill Justice league там вроде те же кто тот проект разрабатывали

0
SHAYNARD u3uuuu
сделают лучше

В нынешней Rocksteady не осталось ни одного человека, работавшего над трилогией Arkham или, по крайней мере, того, чьё слово имело вес при разработке. Разработчики "Отряда самоубийц" точно лучше не сделают — эти бездари уже показали, на что способны.

2
Straiff

Важно только уточнить:

люди которые делали трилогию из компании ушли. Основали компанию «100 звезд» или как то так. Продолжение будут делать те же, кто и отряд самоубийц делал.

Разворачивается история, как с BioWare.

25
Pavel Rally

Я проходил Batman: Arkham Knight, со скином — Batman 2039.

18
HappyWylde

этого достаточно

4
VIGITAL1

Самы парашный скин,с недо крылышками.Бред.

-12
Punisher1

5 лет делали шлак отряд чтобы по итогу дико облажаться закрыть непотребство год спустя и вернутся делать игру про Бэтмена который кассу стабильно приносил это просто вершины маразма

17
BluntZebulon

Эффективные менеджеры такие эффективные

0
jaller0461

Ну справедливости ради они делали то, что им головной офис WB указывал. Это не было их выбором. Оттого многие из них со временем и уволились.

3
K0t Felix

Бородатый ватман

6
Jarvis666

Надеюсь сделают в жанре Киберпанк, было бы очень реалистично для Готэма, упадок морально-нравственной стороны человека на фоне тех. прогресса.

6
SHAYNARD

Batman Beyond как раз примерно об этом и был.

0
Kamishini1993

Офигеть, третьему бэтмену уже 10 лет!! И сколько еще нового ждать 3-4 года?

5
ZoyaM

Будем надеется,что выйдет,хорошее продолжение!

Ну,это я так,надеюсь!

4
K0t Felix

Я думаю, будет некий перезапуск. Ведь ватмана слили в Суисад Сквад

0
BAZKIN K0t Felix

Уже вернули всех, кроме Чудо-Женщины

1
FireShow3500 K0t Felix

Он там был из другой вселенной

0
Tabletka_aspirina

А можно просто сделать новую трилогию и позвать на озвучку того актера из Arkham Origins.

4
Pravdarub

О бэтмен будущего норм. Мне сериал нравился.

3
Madiark

Хотелось бы за Демиэна Уэйна поиграть, а не за клона Брюса из пробирки

2
WackyAdele

ты далбарик чтоли? Без Маггинесса пусть нахрен не запускают проект даже, это всю херь с пробиркой какие то долбаны придумали и ничего общего с мультсериалом не имело

0
SOLUS5678

Неплохая новость. Будем наблюдать что у них из этого получится.

2
Mad_cloud

Когда нибудь увидим что они наделают

2
Panzerfaust316

Инфа о Бэтмене будущего циркулирует в инете уже очень давно.. и это просто влажные мечты фанатов. Я помню упорные слухи о игре похождениях Бэтмена и его сына. Там были чуть ли не 100% пруфы. На деле, очередной мыльный пузырь

1
ivan41kds

в одной вселенной или в другой уже? хочется верить, что это просто альтернативное продолжение arkham knight, не взяв в учет отряд убогий

1
answerx32

Бэтмен будущего крутая тема и там есть большой потенциал для развития крутого сюжета и механик. Вопрос в том смогут ли Rocksteady качественно реализовать этот проект.

1
Porsche911GT3RS
1
Azimut zvuk

Уже я думаю не отправятся они после своего отряда самоубийц-самоубились знатно .

0
FairUlu

Рецепт: 1. Делать по образцу Аркхэм-серии. 2. Нанитолюменов и подобного не надо.

0
Деиман

так там уже не остались нормальные разрабы, так что посмотрим.

0
Ahnx

Хотелось бы увидеть правильного Бэтмена, который образумился и начал валить злодеев из автоматов, пулемётов и другого летального оружия.

-1
Kelby

Арка с Томасом Уэйном звучит конечно круто и было бы прикольно подобное увидеть в игре, но геймплей от этого пострадает, станет скучным и превратится в тот же отряд самоубийц, то есть по сути станет шутером, которых миллионы а не экшеном с крутой боёвкой, наверное по этой же причине не делают игру и про зёленую стрелу, хотя по идее тоже бы персонаж во вселенную аркхема хорошо влился, но механика стрельбы превратит игру в шутер.

1
pahalevsha

предположения ; это весело ! будет не будет ни кто не знает )

-1
Пользователь ВКонтакте

Давным давно нужно сделать игру про Бэтмена Будущего. Но скорее всего этого ни когда не будет) // Максим Симаков

-1
fundamentalist

если игра выйдет на новых консолях, то это не раньше чем 2028 год, что не есть хорошо. Движок, скорее всего будет нереальный 5, что еще хуже, это значит гудбай оптимизация и фризы

-1
Kreliann

И разумеется в этом будущем всем будут заправлять страшные женщины и трансы, не так ли?

-2
ZER0 T0LERANCE
Rocksteady делает одиночную игру про Бэтмена будущего

Где Бетц теперь носит вместо брони, карсет, в который его запихали не без труда 4 помощника? Где он вообще чорнаябабабоевойвертолёт?

-4
vanтт

Я вообще не понимаю, почему людям так хочется этого бэтмена будущего. Отстойный футуризм и куча ноунейм-злодеев, ну зачем оно надо?

-5
Janekste

Потому что Бэтмен крут сам по себе. Игрокам нравится дубасить злодеев в рукопашке. Мне главное, чтоб Бэтман круто дубасил злодеев - как звать этих злодеев, не интересует. Мне, если честно, пофиг на имена "ноунейм-злодеев"... Пусть там в злодеях хоть марсиане будут - мне всё равно. Главное, чтоб Бэтман круто их отдубасил. Всё что мне нужно от Бэтса. Точка.

0
vanтт Janekste

Я спрашивал конкретно про бэтмена будущего. Дубасить условного двуликого или копать под дэдшота куда приятнее, чем делать то же самое с ноунеймами. Если тебе пофиг, кого дубасить, можно просто бесконечно играть в предыдущие части.

0
WackyAdele

БЭтмен Будущего это классика,видимо ты не дорос и не смотрел его, давно жду эту игру в стиле киберпанка,полеты только чего стоить будут и возвращение джокера надеюсь включат туда

1
антон фекалисимо

тянет на повесточку, костюм слишком черноват

-22
rtnrwv

ты когда глаза закрываешь видишь одну сплошную повестку?)))

13