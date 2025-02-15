Инсайдер: Rocksteady делает одиночную игру про Бэтмена будущего

Недавно журналист Джейсон Шрейер сообщил о том, что следующим проектом студии Rocksteady станет одиночная игра про Бэтмена:

Тем не менее, Шрейер не поделился подробностями того что это будет за проект - приквел, продолжение серии Arkham или же игра в новой вселенной. Один из инсайдеров утверждает, Rocksteady работает над Batman Beyond (Бэтмен будущего). Действие игры будет происходить в футуристической вселенной, а разработчики рассматривают возможность создания целой трилогии. Игра выйдет уже на следующем поколении консолей.

Одной из сильных сторон серии Arkham были великолепные визуальные эффекты и в Готэме будущего студия могла бы вновь показать игрокам красивый и мрачный мир. Кроме того, переход к Batman Beyond позволил бы решить вопрос с голосом Бэтмена, учитывая то, что Кевин Конрой ушел из жизни в 2022-м году. Скорее всего студия сделает главным героем Терри Макгинниса или Дэмиена Уэйна, как это планировалось в отмененном продолжении Batman: Arkham Knight от студии Warner Bros. Montreal:

Ниже представлены концепт-арты из отмененной игры от Warner Bros. Montreal. Возможно Rocksteady подчерпет некоторые идеи для своей игры из бывшего проекта коллег: