По словам Джейсона Шрайера, отмена игры про Бэтмена от WB Games Montreal произошла не из-за утечек

Сегодня появились сообщения о том, что игра о Бэтмене, в которой Дэмиан Уэйн играет вместо своего отца Брюса, разработанная WB Games Montreal, была отменена из-за утечек. Однако журналист Джейсон Шрайер утверждает, что это не так.

Журналист утверждает, что отмена игры произошла не по тем причинам, которые обсуждаются сейчас. Шрайер не стал развивать свою мысль и не рассказал про истинные причины отмены. Быть может в тот момент руководство Warner Bros. решило отказаться от концепции одиночной игры про Бэтмена и заставила WB Games Montreal начать разработку Gotham Knights. Но это всего лишь предположения.

В следующий раз мы увидим Бэтмена в Suicide Squad: Kill the Justice League 2 февраля на ПК и консолях, и это будет в последний раз когда его озвучит Кевин Конрой, скончавшийся в ноябре 2022 года.