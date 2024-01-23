Новые PvE и PvP сезоны в онлайн игре Battle Teams 2

В начале 2024 года для онлайн игры Battle Teams 2 было установлено обновление, которое привнесло новые сезоны для PvE и PvP режимов с уникальным контентом и активными ивентами. Среди нововведений - свежий PvP сезон, предлагающий новые уровни, задания и возможность заработать золотые и серебряные монеты для игроков.

Для поклонников PvE подготовлен отдельный боевой пропуск со щедрыми наградами, включая эксклюзивные звездные и сумеречные кристаллы, хранилища и осколки памяти, а также меч “Дуэлянт” на первом уровне пропуска.

Кроме того, была улучшена сюжетная кампания с автоматической системой защиты от случайной продажи и демонтажа высокоуровневых предметов. И наконец, коллекция “Галактика” возвращается с рядом увлекательных событий, среди которых “Секрет Феникса”, “Путь к Славе v5”, “Битва Королев” и многие другие.