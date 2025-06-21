Battlefield 2 исполнилось 20 лет

Сегодня, 21 июня 2025 года, исполняется ровно 20 лет с момента выхода Battlefield 2 — шутера, ставшего по-настоящему культовым и до сих пор считающимся одной из лучшей частью в истории всей франшизы.

Вышедшая в 2005 году игра от DICE задала стандарт для масштабных мультиплеерных сражений, представив карты с участием до 64 игроков, систему командиров, а также продвинутую классовую механику и ранговую прокачку, что стало основой для многих последующих частей.

Хотя серия позже подарила игрокам яркие и запоминающиеся проекты — Bad Company, Battlefield 3, 2142 — именно вторая часть остаётся для многих настоящим эталоном Battlefield: суровая, хардкорная, с тактическим уклоном и незабываемой атмосферой.