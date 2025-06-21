Battlefield 2 исполнилось 20 лет

Сегодня, 21 июня 2025 года, исполняется ровно 20 лет с момента выхода Battlefield 2 — шутера, ставшего по-настоящему культовым и до сих пор считающимся одной из лучшей частью в истории всей франшизы.
Вышедшая в 2005 году игра от DICE задала стандарт для масштабных мультиплеерных сражений, представив карты с участием до 64 игроков, систему командиров, а также продвинутую классовую механику и ранговую прокачку, что стало основой для многих последующих частей.
Хотя серия позже подарила игрокам яркие и запоминающиеся проекты — Bad Company, Battlefield 3, 2142 — именно вторая часть остаётся для многих настоящим эталоном Battlefield: суровая, хардкорная, с тактическим уклоном и незабываемой атмосферой.
В 2025 году игре Battlefield 3 исполняется 14 лет — она вышла 28 октября 2011 года.
В 2022 году игре Battlefield 1942 исполнилось 20 лет. Она поступила в продажу 10 сентября 2002 года
Вопрос данной статье И?
Я набухаюсь, такая дата
Один из лучших шутеров эпохи нулевых. Каждый год прохожу её для поддержания боевых навыков. В dlc-шке есть наши русичи 👍 Блин, по ходу завтра опять в неё ударюсь🙏🍻 // Nvidia Power