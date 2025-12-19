Хидео Кодзима посоветовал пересмотреть тизер OD сто раз ради скрытой подсказки

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима дал интервью изданию Nikkei Xtrend, в котором затронул тему своего предстоящего эксклюзива для экосистемы Microsoft. Разработчик по-прежнему хранит молчание относительно деталей игрового процесса OD, однако он предложил фанатам способ узнать немного больше о сути загадочного проекта.

Кодзима в шутку отметил, что не может говорить ничего конкретного, иначе глава Xbox Фил Спенсер рассердится на него. Тем не менее он призвал заинтересованных геймеров уделить особое внимание уже вышедшему тизеру. По словам автора, если посмотреть ролик много раз, возможно, даже сто раз, то можно обнаружить скрытый намек.

Особое значение имеет финальная фраза в видео, которая гласит for all players and screamers. Кодзима подтвердил, что эти слова являются важной подсказкой к пониманию концепции тайтла. Он также пояснил природу проекта, отметив, что хоть на первый взгляд OD и выглядит как хоррор, используемая в нем система не является обычной. Игра полностью создается на движке Unreal Engine 5, но представляет собой уникальную форму медиа.