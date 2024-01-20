Грядущее обновление мода Forgotten Hope 2 для BF2 будет включать в себя новое оружие, танки, карты и многое другое

Поклонникам старых частей серии Battlefield и шутеров, обогащенных сообществом, есть повод для радости. Модификация Forgotten Hope 2 для Battlefield 2 получит новую версию, о чем стало известно из официального сообщения разработчиков. На днях на YouTube-канале Forgotten Hope 2 был опубликован трейлер версии мода 2.64, демонстрирующий несколько фрагментов геймплея и дату выхода - 23 января 2024 года.

Новая версия тщательно проработанного мода получит подзаголовок Campagnons. В нем пойдет речь о Комитете свободных французов (Compagnons de la libération), основанном в 1940 году Шарлем де Голлем. Основываясь на исторических событиях, связанных с этой организацией, в игру будут добавлены две новые пушки, войска La Coloniale, мачете coupe-coupe, два ранее недоступных танка и многое другое.

В обновлении также будут представлены дополнительные улучшения винтовок с продольно-скользящим затвором. Благодаря этому изменению перезарядка оружия - и связанная с ней анимация - не будет приводить к выходу из режима прицеливания. Все элементы, которые появятся в версии 2.64 мода, можно будет опробовать на двух новых картах - La Hardt и Medjez El Bab.

Forgotten Hope 2 был выпущен в 2007 году как самостоятельная модификация для Battlefield 2, одновременно являясь продолжением первой части мода, посвященной игре Battlefield 1942. Сообщество, сохранившееся вокруг разработки на протяжении многих лет, является доказательством неизмеримого потенциала этих нестареющих шутеров.

Разработчики заявили, что предоставят больше информации об обновлении до его дебюта. Если вам захочется взглянуть на Forgotten Hope 2, то вы можете скачать ее по этой ссылке.