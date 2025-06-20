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Battlefield 2042 19.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.4 725 оценок

Battlefield 2042 получила новую максимальную скидку в Steam в размере 95%

AceTheKing AceTheKing

Вчера стартовала летняя распродажа от компании Electronic Arts, в рамках которой многие игры издателя получили крупные скидки. Шутер Battlefield 2042 получил новую максимальную скидку в размере 95%. До этого максимум был 92%.

Battlefield 2042 предлагает на выбор 7 огромных карт - от городских районов Сеула до пустынь Египта, где могут сражаться 128 игроков одновременно. В игре рассказывается о том, как США и Россия стоят на пороге войны. Опосредованные войны продолжались десятилетиями, порождая опытных ветеранов боевых действий, которые начали формировать независимые тактические группы.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

20
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
211186

В нее уже никто не играет даже за бесплатно

10
StAfForD_94

схрена ли никто, каждый день играю народу полно

6
Kamishini1993

Там многи игры у еа получили максимальные скидки

4
Вуконг Обезьяныч

Хорошо же

boxis11

Да кому нужен этот выкекаш

3
Haysen

А играть ты всё еще будешь с кучей ботов)

3
Ridkash

В данный момент Battlefield 2042 неиграбельна в связи с блокировкой серверов cloudflare и amazon. Приходится использовать сторонние средства для обхода, что сильно влияет на пинги.

StAfForD_94

Странно но у меня вдруг заработало до этого использовал ExitLag

chanp14 StAfForD_94

это ркн по указу деда периодически тестирует блокировки.