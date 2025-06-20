Battlefield 2042 получила новую максимальную скидку в Steam в размере 95%

Вчера стартовала летняя распродажа от компании Electronic Arts, в рамках которой многие игры издателя получили крупные скидки. Шутер Battlefield 2042 получил новую максимальную скидку в размере 95%. До этого максимум был 92%.
Battlefield 2042 предлагает на выбор 7 огромных карт - от городских районов Сеула до пустынь Египта, где могут сражаться 128 игроков одновременно. В игре рассказывается о том, как США и Россия стоят на пороге войны. Опосредованные войны продолжались десятилетиями, порождая опытных ветеранов боевых действий, которые начали формировать независимые тактические группы.
Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
В нее уже никто не играет даже за бесплатно
схрена ли никто, каждый день играю народу полно
Там многи игры у еа получили максимальные скидки
Хорошо же
Да кому нужен этот выкекаш
А играть ты всё еще будешь с кучей ботов)
В данный момент Battlefield 2042 неиграбельна в связи с блокировкой серверов cloudflare и amazon. Приходится использовать сторонние средства для обхода, что сильно влияет на пинги.
Странно но у меня вдруг заработало до этого использовал ExitLag
это ркн по указу деда периодически тестирует блокировки.