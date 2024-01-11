DICE объявила, что в седьмой сезон Battlefield 2042 войдут две новые карты вместо традиционной одной

Компания DICE объявила, что седьмой сезон Battlefield 2042 будет включать в себя две новые карты вместо традиционной одной.
В дополнение к новости о том, что в игре появятся две карты, было объявлено о выходе двух новых крупных обновлений. 30 января выйдет обновление 3.3, включающее улучшения качества жизни, в том числе модификатор "Зритель Portal Sqaud" и "Улучшенные повороты карт".
Обновление 6.4 выйдет 20 февраля и будет включать в себя "Обновление постоянных серверов", "Улучшение столкновений самолетов" и "HUD направления наводчика транспортного средства".
Одна из новых карт, представленная в промо-материале Battlefield, показывает карту, действие которой будет происходить в Чили.
На первый взгляд, новость о появлении двух новых карт в Battlefield 2042 кажется аппетитной, однако задержка седьмого сезона отодвигает его выход на более поздний срок. Задержка 7-го сезона означает, что игроки не получали нового контента в виде карт в течение пяти месяцев.
В октябре 2023 года Battlefield 2042 достигла максимального количества игроков в Steam, собрав более 100 000 одновременных игроков.
Красавчики, что не забросили поддержку на фоне плохого старта. Хотя с другой стороны для Баттлы кривые релизы на старте это норма. Как ни крути они умеют доводить эти игры до ума