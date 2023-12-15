Разработчики Battlefield 2042 назвали окно старта 7-го сезона

На прошлой неделе состоялся анонс седьмого сезона Battlefield 2042. Разработчики выпустили праздничный ролик, в котором Райан МакАртур в костюме Санты объявляет о предстоящем сезоне шутера.
И вот новый твит раскрыл информацию о сроках выхода 7-го сезона. Точной даты пока нет, но мы точно знаем, что это произойдет в марте. В DICE заявили, что это будет "массивный сезон", наполненный целым ворохом нового контента. При этом разработчики подтвердили, что в седьмом сезоне появится не одна новая карта, а несколько!
В ожидании начала 7-го сезона игроки могут принять участие в событии "Праздничный протокол", в котором появятся новые режимы с ограниченными по времени действиями и причудливые награды.
Еще раз напомним, что Battlefield 2042 Season 7 стартует в марте 2024 года.
Лучше позже, чем никогда. Вдвойне похвально, что не ЕА забили на проект, как это обычно у них бывает. Значит прибыль пошла!
Невероятно похвально, выпустили мусор 70 баксов и 7 сезонов мучают это убожище, и ведь ради этого прекратили поддерживать 5ку и батлфронт 2🤣