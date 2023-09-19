Разработчики Battlefield 2042 в обновлениях очень сильно опирались на отзывы игроков.

Многопользовательский шутер Battlefield 2042 для разработчиков из студии DICE и компании Electronic Arts в момент релиза в 2021 году стал настоящим провалом. Простые игроки и фанаты серии были разочарованы геймплейными нововведениями и техническим состоянием проекта, однако шутер получил второе дыхание через обновления. DICE запустила долгосрочную поддержку проекта и выпускала действительно необходимые патчи, которые смогли во многом вернуть утративших доверие пользователей. Это стало возможно благодаря тому, что сами разработчики в обновлениях отдали предпочтение отзывам игроков.
Продюсер Battlefield 2042 Ник Бендер в разговоре с Game Rant признал факт крайне неудачного запуска шутера. Тем не менее он гордится командой разработчиков, которая поставила перед собой цель все исправить. А также Бендер благодарит игроков за честные и критические отзывы, которые помогли найти правильную формулу геймплея шутера через обновления.
Как отмечает продюсер игры, команда DICE при разработке обновлений для шутера очень сильно опиралась на отзывы игроков. Разработчики учитывали не только привычную статистику и внутренние данные, но также принимали к сведению пожелания и жалобы пользователей. Это помогало DICE найти проблемные участки в Battlefield 2042, а затем переработать их или исправить в соответствии с требованиями своего сообщества.
Battlefield 2042 доступна для игры на ПК и консолях. Уже в октябре этого года будет представлено следующее обновление для шутера, начиная с шестого сезона.
Надо было опираться до выпуска игры. Такая сееерия. Уйти от истоков, забить на фанатов и так обосраться...
Ага, тем временем они кинули только одну команду на исправление, а весь штат на разработку новой части. В 2042 физически после 50-100 часов делать уже нечего, только гринд. Если в какой-нибудь "зажатой" R6 Siege есть разные варианты развития событий и разный подход к игре, то в 2042 всё одинаково, независимо от карты и набора игроков. Меня хватило на 80 часов и после этого в целом пересмотрел своё отношение к онлайн-шутерам. 2042 чисто выбил желание играть во что-то.
Не сравнивай киберспортивную игру с той, которая чисто для фана. 100ч в батле вполне нормально.
Сидж такой же киберспорт, как ты здоровый человек))
400 часов, полёт нормальный, режим Штурм играется бодро до сих пор, в помойный Захват не играю!