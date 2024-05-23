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Battlefield 2042 19.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.2 627 оценок

В Battlefield 2042 начнётся событие Future Strike с 28 мая по 10 июня

KoRnEr
Новости

Electronic Arts и DICE представили трейлер следующего ивента, который пройдет в Battlefield 2042, событие получило название “Грядущий удар” (Future Strike) и пройдет c 28 мая по 11 июня.

В Battlefield 2042 временно появится режим “Ударная команда” (Strike Team), в котором игрокам необходимо разделиться на небольшие отряды и достигать победы на 11 картах путем уничтожения врагов или удержания занятых территорий. За победы в матчах геймеры получат и специальные косметические предметы.

Игроки отметили, что геймплей Battlefield 2042 в режиме Strike Team напоминает матч в Counter-Strike и выразили сомнение, что такой формат окажется уместным в шутере от DICE.

Седьмой сезон станет последним для Battlefield 2042, поддержка игры продолжится, но сезонных обновлений больше не будет. Вместо этого команда Electronic Arts займется полноценным производством следующей части Battlefield.

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Когда ивент по похоронам серии?

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