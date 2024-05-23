В Battlefield 2042 начнётся событие Future Strike с 28 мая по 10 июня

Electronic Arts и DICE представили трейлер следующего ивента, который пройдет в Battlefield 2042, событие получило название “Грядущий удар” (Future Strike) и пройдет c 28 мая по 11 июня.
В Battlefield 2042 временно появится режим “Ударная команда” (Strike Team), в котором игрокам необходимо разделиться на небольшие отряды и достигать победы на 11 картах путем уничтожения врагов или удержания занятых территорий. За победы в матчах геймеры получат и специальные косметические предметы.
Игроки отметили, что геймплей Battlefield 2042 в режиме Strike Team напоминает матч в Counter-Strike и выразили сомнение, что такой формат окажется уместным в шутере от DICE.
Седьмой сезон станет последним для Battlefield 2042, поддержка игры продолжится, но сезонных обновлений больше не будет. Вместо этого команда Electronic Arts займется полноценным производством следующей части Battlefield.
Когда ивент по похоронам серии?