В Battlefield 2042 скоро станет доступно событие War Machine

С грядущим обновлением 8.6.0 к 18 марта, игроки смогут принять участие в новом ограниченном по времени событии War Machine, в котором есть множество новых режимов и совершенно новый пропуск события.

Первый режим события War Machine, Override, — это режим PvE, в котором люди сражаются с машинами в стальной схватке. В этом режиме четыре игрока должны работать вместе как команда, чтобы победить роботов, управляемых искусственным интеллектом.

Redacted

Arica Harbor

Exposure

Noshahr Canals

Доминирование

Впервые появившись в Battlefield 2042, «Доминирование» станет динамичной и компактной версией «Завоевания» только для пехоты:

Arica Harbor

Noshahr Canals

Stadium

Battle of the Bulge

Breakaway

Король горы

War Machine продолжает получать новый контент по мере развития этого события. 1 апреля появится новый ограниченный по времени режим «Царь горы». Следите за новостями, чтобы узнать больше о том, чего ожидать от «Царя горы».

Пропуск события

В Battlefield 2042 War Machine появится совершенно новый сезонный пропуск, который даст вам возможность заработать больше разблокируемых предметов, в том числе BFC, легендарные предметы и 8 новых уникальных обликов для специалистов. Игроки также могут получить доступ к ускоренному сезонному пропуску, который предлагает 30 уровней разблокируемого контента, 15 пропусков уровней и легендарный облик CENTRAL Unit India для Ангела.

Храните пакеты

War.exe – 1750 Монет Battlefield

Плоть против Стали — 1750 монет на поле боя

War Machines — содержит War.exe и Flesh vs. Стальные наборы, 3000 монет Battlefield

Новое оружие хранилища: АН-94

Штурмовая винтовка AN-94, хорошо известная по играм Battlefield Bad Company, Battlefield 3 и Battlefield 4, появляется в Portal: All-Out Warfare с обновлёнными характеристиками и уроном.

Мы хотим, чтобы у AN-94 была ярко выраженная индивидуальность, чтобы он был отличным выбором, когда вам нужна точность на ближней и средней дистанции.

Вложения:

8 насадок на дуло, широкий выбор для стрельбы в шумных или тихих условиях.

9 насадок для прицеливания на выбор.

8 креплений под стволом, в том числе для GP-30 и сошек.

В рамках перехода от Battlefield Portal к Battlefield 2042 All-Out-Warfare в AN-94 также появятся навыки, прогресс и разблокируемые элементы, которые вы привыкли ожидать от оружия из хранилища.

Примечания к обновлению Battlefield 2042 8.6

Карты:

Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли попасть в непредназначенную для них зону через маяк возрождения рядом с флагом C на Редке.

Автомобили:

Добавлена функция полной автоматической регулировки дроссельной заслонки для самолётов. Можно включить или выключить.

Исправлено непоследовательное поведение камеры на HMMWV портала.

Исправлена ошибка, из-за которой красная метка, указывающая на низкий уровень здоровья вашего солдата, не отображалась, когда он сидел на открытых сиденьях транспортных средств.

Оружие:

Исправлена проблема, из-за которой при определённых обстоятельствах у AK5C иногда возникали двойные модификаторы обработки данных от глушителей.

GP-30 HE теперь наносит постоянный урон при прямом попадании. Ранее отсутствие обратной связи могло привести к замешательству при прямом попадании во врага.

Добавлен значок типа пули в журнал ближнего боя для BSV-M, которого раньше не было.

Игровой процесс и социальные сети:

Исправлена ошибка, из-за которой в социальном меню для друзей, играющих в «Опасную зону», отображалось количество оставшихся игроков. Не говори своим друзьям, сколько врагов осталось, подлый ты человек!

На экране загрузки снова появились подсказки по игровому процессу и военному ремеслу, но теперь они разделены на два типа.

Добавлены элементы управления для переключения между типами подсказок в игре и для перехода к следующей подсказке.

Внесены небольшие улучшения в интерфейс главного меню, когда вне какого-либо события активны еженедельные задания.

Уведомления на ленте пользовательского интерфейса теперь больше не видны, когда HUD отключен.

Несмотря на то, что в ходе первого тестирования новой игры Battlefield было опубликовано множество утечек, DICE подтвердила, что спринт в приседе, боевое ныряние и даже манёвры с перекатом будут доступны.