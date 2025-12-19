Стали известны системные требования Code Vein 2

Bandai Namco представила системные требования Code Vein 2, продолжения аниме-ориентированной экшен-RPG в стиле souls-like 2019 года.
Системные требования ориентированы на производительность в разрешении 1080p, с минимальными настройками, обеспечивающими стабильные 30 к/с на низких настройках, и рекомендуемыми 60 к/с на высоких. Примечательно, что для обеих версий требуется 16 ГБ оперативной памяти и Windows 11, а также внушительные 70 ГБ SSD-накопителя.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc B570
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 70 ГБ
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-12700KF / AMD Ryzen 7 7800X3D
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 70 ГБ
Code Vein 2 выйдет 30 января 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.
как вы за@бали со своей 11 виндой... когда уже нормальную операционку выпустят чтоб не это 11 г@вно? толку от того что комп обновил если один х*р ничего нового не запустится на 10, а ставить это убожество желания нет совсем...
Ем. Все игры на вин 10 нормально работают. Использую вин 10 ghost
и 3080 уже какой год - 20 серии карт вообще мало было
ты статью читал? или ты уже игру протестил? все системки на будущих релизах(хз всех или не всех но те что последнее время тут показывали все) требуют 11 г@вно. с каких то что уже вышло вылезло? не ешь за компом
это генеально драть с людей 16 озу за аниме игру...
ладно что хотя бы всего лишь 16гб
В смысле, 11-я винда?
не парься, на 10 все еще можно устанавливать и играть в новые игры.
Вы блин серьезно? Для игры, графика в которой хуже, чем в первой части, нужна 3080 в рекомендованных? Это как же надо забить на оптимизацию, что рекомендованные с gtx960 до 3080 прыгнули? // Миша Калинин
мдя, рекомендованные требования к системе чёт подскочили.
С GTX 960 для первой части, скакануть сразу до 3080, это мощно.
По трейлеру даже не сказать, что чувствуется эта мощь 3080, то ли дело Endfield с своим 2060.
7800X3D... Чего?!!! и это все на фуллХД...