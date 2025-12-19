Стали известны системные требования Code Vein 2

Bandai Namco представила системные требования Code Vein 2, продолжения аниме-ориентированной экшен-RPG в стиле souls-like 2019 года.

Системные требования ориентированы на производительность в разрешении 1080p, с минимальными настройками, обеспечивающими стабильные 30 к/с на низких настройках, и рекомендуемыми 60 к/с на высоких. Примечательно, что для обеих версий требуется 16 ГБ оперативной памяти и Windows 11, а также внушительные 70 ГБ SSD-накопителя.

Системные требования

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 11

Процессор: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc B570

DirectX: версии 12

Место на диске: 70 ГБ

Рекомендованные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 11

Процессор: Intel Core i7-12700KF / AMD Ryzen 7 7800X3D

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800

DirectX: версии 12

Место на диске: 70 ГБ

Code Vein 2 выйдет 30 января 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.