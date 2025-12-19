ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
6.6 59 оценок

Стали известны системные требования Code Vein 2

monk70 monk70

Bandai Namco представила системные требования Code Vein 2, продолжения аниме-ориентированной экшен-RPG в стиле souls-like 2019 года.

Системные требования ориентированы на производительность в разрешении 1080p, с минимальными настройками, обеспечивающими стабильные 30 к/с на низких настройках, и рекомендуемыми 60 к/с на высоких. Примечательно, что для обеих версий требуется 16 ГБ оперативной памяти и Windows 11, а также внушительные 70 ГБ SSD-накопителя.

Системные требования

Минимальные:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc B570
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 70 ГБ

Рекомендованные:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-12700KF / AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 70 ГБ

Code Vein 2 выйдет 30 января 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

11
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
malars0

как вы за@бали со своей 11 виндой... когда уже нормальную операционку выпустят чтоб не это 11 г@вно? толку от того что комп обновил если один х*р ничего нового не запустится на 10, а ставить это убожество желания нет совсем...

8
Neko-Aheron

Ем. Все игры на вин 10 нормально работают. Использую вин 10 ghost

jax baron

и 3080 уже какой год - 20 серии карт вообще мало было

malars0 Neko-Aheron

ты статью читал? или ты уже игру протестил? все системки на будущих релизах(хз всех или не всех но те что последнее время тут показывали все) требуют 11 г@вно. с каких то что уже вышло вылезло? не ешь за компом

Дворф

это генеально драть с людей 16 озу за аниме игру...

1
dirty bat

ладно что хотя бы всего лишь 16гб

BDmitriy

В смысле, 11-я винда?

1
dirty bat

не парься, на 10 все еще можно устанавливать и играть в новые игры.

Пользователь ВКонтакте

Вы блин серьезно? Для игры, графика в которой хуже, чем в первой части, нужна 3080 в рекомендованных? Это как же надо забить на оптимизацию, что рекомендованные с gtx960 до 3080 прыгнули? // Миша Калинин

Илья Попко

мдя, рекомендованные требования к системе чёт подскочили.
С GTX 960 для первой части, скакануть сразу до 3080, это мощно.
По трейлеру даже не сказать, что чувствуется эта мощь 3080, то ли дело Endfield с своим 2060.

Andrewshmen

7800X3D... Чего?!!! и это все на фуллХД...