System Shock теперь на Switch: "невозможный порт" стал реальностью

Nightdive выпустила релизный трейлер ремейка System Shock для Nintendo Switch и Switch 2. Разработчики назвали эту версию «невозможным портом», сравнив её с карманным «Ведьмаком 3: Дикая Охота».

Игрокам на гибридных консолях обещаны гироскопическое прицеливание и поддержка мыши. Switch 2 будет выводить игру в 1440p при 60 кадрах в секунду на зарядной станции и в 1080p при 60 к/с в ручном режиме. Теперь слово за фанатами классики, готовыми оценить один из самых амбициозных портов последних лет.