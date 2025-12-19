ЧАТ ИГРЫ
System Shock 25.03.1994
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
8.4 722 оценки

System Shock теперь на Switch: "невозможный порт" стал реальностью

butcher69 butcher69

Nightdive выпустила релизный трейлер ремейка System Shock для Nintendo Switch и Switch 2. Разработчики назвали эту версию «невозможным портом», сравнив её с карманным «Ведьмаком 3: Дикая Охота».

Игрокам на гибридных консолях обещаны гироскопическое прицеливание и поддержка мыши. Switch 2 будет выводить игру в 1440p при 60 кадрах в секунду на зарядной станции и в 1080p при 60 к/с в ручном режиме. Теперь слово за фанатами классики, готовыми оценить один из самых амбициозных портов последних лет.

6
2
Комментарии:  2
Юрий Пенкин

они обещали к вызоду свич версии выпустить мега патч на пк, где?

Лидер 666

ну вот эта игра для свитча реально годная, лучше чем все что их компашка выпускала под предлогом мега крутой инди проект, в прочем не достойны они такого уровня игр на своем калькуляторе