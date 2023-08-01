В Battlefield 2042 улучшили популярную карту, управление отрядом, оружие и пофиксили большое количество ошибок

Сегодня сетевой шутер Battlefield 2042 отмечает еще один крупный апдейт, который переработал множество аспектов игры и устранил ошибки. Разработчики из студии DICE обновили игру до версии 5.2.0, где ввели самые желанные для игроков функции. В Battlefield 2042 наконец-то появилось управление отрядом игроков, было сбалансировано оружие и улучшена популярная карта.
В этом обновлении для Battlefield 2042 разработчики шутера выполнили обещание, которое дали игрокам еще в прошлом году перед запуском первого сезона Zero Hour. Они обновили все релизные карты, улучшив отображение объектов и создав более честные условия для всех игроков. Кроме этого, они добавили игрокам больше контроля над боевым отрядом во время матча, где теперь появилась функция исключения нежелательных пользователей и замена лидера.
Вместе с этим патчем также включен внушительный список исправлений для Battlefield 2042. В шутере исправили ошибки на транспорте, улучшили поведение ботов на карте и многое другое. Ниже вы можете посмотреть список некоторых фиксов игры:
- "Пингвины намазали некоторые лестницы жиром, в результате чего специалисты теряли контроль над собой при их использовании. Мы объяснили пингвинам, что эти объекты являются лестницами, а не горками. Они неохотно согласились убрать за собой".
- Исправлена проблема, из-за которой стрелки направления на союзных солдат и машины всегда присутствовали, даже если они находились в поле зрения игрока.
- Блок телепортации для MCOM теперь будет корректно работать на Flashpoint.
- Обновлена иконография игровых режимов для корректного отображения иконок на вкладке "Мои впечатления".
- Исправлена ошибка, из-за которой у машин BC2 Armored Transport появлялся неправильный значок.
- Ящики с боеприпасами теперь имеют общее время перезарядки между другими размещенными ящиками с боеприпасами.
- Время перезарядки ящиков с патронами и медикаментами теперь составляет 16 секунд, а не 30.
- Ящики с патронами теперь будут пополняться каждые 15, а не 20 секунд.
- Индикатор режима огня теперь отображается только для винтовок Marksman, когда подствольные гранаты экипированы и активны.
- Исправлена проблема, из-за которой управление отдачей при стрельбе по щиту Dozer иногда не воспроизводилось должным образом
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок двигался медленнее, чем предполагалось, при прицеливании с помощью XCE Bar и BSV-M.
- Исправлены многочисленные проблемы с выравниванием VFX лазерного прицела на оружии.
- Теперь у NVK-FSN Holo есть предусмотренный сетчатый экран.
- Исправлена проблема с креном самолета F-35E Panther после использования режима VTOL. СУ-57 FELON также получил некоторые исправления скорости крена.
- Радарные ракеты больше не наводятся на вертолеты "Стелс" и не попадают в них через сигнальные ракеты - это все еще может происходить на близких дистанциях из-за близости машины и активации сигнальной ракеты.
- Пассажиры теперь будут получать подсказки о том, когда следует перезарядиться.
- Исправлена ошибка, из-за которой у кораблей на воздушной подушке LCAA, Ми-240 Super Hind и MV-38 Condor не работал направленный выход.
- Добавлена функция направленного выхода для наземных транспортных средств, позволяющая выходить из них с того направления, на которое вы смотрите.
- Добавлены дополнительные точки выхода в задней части боевых наземных машин, позволяющие при желании выходить позади машины.
С полным списком исправлений можно ознакомиться на официальном сайте игры. Шутер Battlefield 2042 с версией 5.2.0 уже доступен для игры на ПК и консолях.
Эти идиoты все равно не дали настройку по блокировке помойного сквада из главного меню. Приходится каждый раз блокировать.