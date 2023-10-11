В шутере Battlefield 2042 стартовал шестой сезон с новой картой, оружием и улучшением геймплея

Разработчики из студии DICE совместно с компанией Electronic Arts уже на протяжении двух лет занимаются планомерным улучшением скандального шутера Battlefield 2042. Если на релизе проект страдал от технических проблем, геймплейной деградации и не выделялся большим количеством контента, то сейчас все эти недостатки устранены. Для Battlefield 2042 вышел уже шестой контент с массой нововведений и новой порцией улучшения игрового процесса. Кажется, сейчас самое лучшее время дать шутеру второй шанс.
В этом обновлении студия DICE улучшила процесс прицеливания, а также переработала помощь в прицеливании для контролеров. Теперь стрельба с помощью геймпадов будет более точной. Помощь в прицеливании сохраняет высокую сложность и навык наведения, однако теперь она будет более удобной для игрока. Разработчики внесли множество системных улучшений в механику прицеливания, позаботившись о том, чтобы это давало больше возможностей и не мешало игрокам.
Одним из наших ключевых направлений в шестом сезоне стало улучшение всей наземной техники. Транспортные средства в Battlefield 2042 получили широкий спектр изменений в отношении трения гусеницы танка, кривых мощности двигателя и силы тяжести машины, чтобы обеспечить больший вес и многое другое. Кроме этого была улучшена общая мобильность техники, что благоприятно отразится на общей динамике масштабных сражений.
Из нововведений контента новый сезон приносит следующее:
- Новая карта - Redacted
- Новое оружие: G428, L9CZ и VHX D3.
- Новые гаджеты: боеприпасы и медицинские подсумки
- Новая машина: ЮВ-2 «Пондхок».
- Новый боевой пропуск с совершенно новой косметикой для специалистов, оружия, транспортных средств и многого другого.
Battlefield 2042 доступна для игры на ПК и консолях.
Ещё интерфейс ушлепанский бы переделали
А я надеялся на что-то типо зомби режима исходя из трейлера