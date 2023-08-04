Запуск Battlefield 2042 в Xbox Game Pass стал "важным моментом" для DICE ©

В интервью GamesRadar старший продюсер DICE Райан МакАртур рассказал о том, какое большое значение сыграл Xbox Game Pass в долгом пути к спасению Battlefield 2042 и как он подтолкнул команду разработчиков к улучшению качества игры.

Несмотря на то что Battlefield 2042 была одной из самых ожидаемых игр 2021 года, из-за ряда проблем на старте она не нашла отклика у игроков, которые вскоре покинули серверы игры. За прошедшие с момента дебюта месяцы команда DICE, засучив рукава, предлагала регулярные обновления для улучшения качества многопользовательского шутера, который сегодня находится в гораздо лучшем состоянии.

Одним из главных моментов на этом пути исправления стал запуск Xbox Game Pass через EA Play в рамках 3-го сезона в ноябре 2022 года, что для команды разработчиков стало отличным стимулом для дальнейшего улучшения качества игры с учетом огромного количества пользователей, подписанных на сервис Microsoft, которые впервые попробуют Battlefield 2042.

"Я большой сторонник таких сервисов, как Game Pass, и для нас это был важный момент, который мы отметили в календаре", - сказал МакАртур.

Мы много говорили о том, что если наступит момент, когда мы откроем эту игру для множества новых игроков, то она должна быть хорошей. Она должна быть такой, какой мы хотели ее видеть, когда запускали, и это подтолкнуло команду к приближению этой даты

Не считая Game Pass, МакАртур пояснил, что база игроков Battlefield 2042 растет с каждым новым сезоном, что стимулирует творческий потенциал команды разработчиков и их целеустремленность.

Я думаю, что именно поэтому каждый сезон был лучше предыдущего. Вы посмотрите не только на основу, но и на оружие, которое мы сделали, на то, что мы переработали все карты, которые были на старте игры, - такого мы еще никогда не делали. Хотя это было сложно, мы получили огромное удовольствие. Оглядываясь на свою карьеру, я, пожалуй, больше всего горжусь этим путешествием.

МакАртур добавил, что DICE будет и дальше стремиться сделать Battlefield 2042 лучшей игрой из всех возможных перед выпуском следующей игры серии.

Люди спотыкаются и совершают ошибки. Я думаю, это хорошо, что у нас есть возможность проследить за своими действиями и сделать то, что мы считаем возможным сделать лучше. Было приятно видеть, как игроки вернулись в игру и дали нам еще один шанс.