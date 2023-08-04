Запуск Battlefield 2042 в Xbox Game Pass стал "важным моментом" для DICE

В интервью GamesRadar старший продюсер DICE Райан МакАртур рассказал о том, какое большое значение сыграл Xbox Game Pass в долгом пути к спасению Battlefield 2042 и как он подтолкнул команду разработчиков к улучшению качества игры.
Несмотря на то что Battlefield 2042 была одной из самых ожидаемых игр 2021 года, из-за ряда проблем на старте она не нашла отклика у игроков, которые вскоре покинули серверы игры. За прошедшие с момента дебюта месяцы команда DICE, засучив рукава, предлагала регулярные обновления для улучшения качества многопользовательского шутера, который сегодня находится в гораздо лучшем состоянии.
Одним из главных моментов на этом пути исправления стал запуск Xbox Game Pass через EA Play в рамках 3-го сезона в ноябре 2022 года, что для команды разработчиков стало отличным стимулом для дальнейшего улучшения качества игры с учетом огромного количества пользователей, подписанных на сервис Microsoft, которые впервые попробуют Battlefield 2042.
"Я большой сторонник таких сервисов, как Game Pass, и для нас это был важный момент, который мы отметили в календаре", - сказал МакАртур.
Мы много говорили о том, что если наступит момент, когда мы откроем эту игру для множества новых игроков, то она должна быть хорошей. Она должна быть такой, какой мы хотели ее видеть, когда запускали, и это подтолкнуло команду к приближению этой даты
Не считая Game Pass, МакАртур пояснил, что база игроков Battlefield 2042 растет с каждым новым сезоном, что стимулирует творческий потенциал команды разработчиков и их целеустремленность.
Я думаю, что именно поэтому каждый сезон был лучше предыдущего. Вы посмотрите не только на основу, но и на оружие, которое мы сделали, на то, что мы переработали все карты, которые были на старте игры, - такого мы еще никогда не делали. Хотя это было сложно, мы получили огромное удовольствие. Оглядываясь на свою карьеру, я, пожалуй, больше всего горжусь этим путешествием.
МакАртур добавил, что DICE будет и дальше стремиться сделать Battlefield 2042 лучшей игрой из всех возможных перед выпуском следующей игры серии.
Люди спотыкаются и совершают ошибки. Я думаю, это хорошо, что у нас есть возможность проследить за своими действиями и сделать то, что мы считаем возможным сделать лучше. Было приятно видеть, как игроки вернулись в игру и дали нам еще один шанс.
Ну то что они анонсировали уже 6 сезон, хотя изначально собирались лишь 4, и не забросили игру через пол года, как предыдущие две части, говорит о том, что онлайн не плохой и это приносит им деньги с продажи БП и скинов!
Да-да, очень "важный" момент... Просто слили это деpьмо в пропуск, потому что сейчас у всех привычка всякий кал туда пихать. Уже как правило, если игра появляется в Xbox Pass то либо она деpьмище, либо разрабы таким образом пытаются её ранимировать или и то и другое))
Ну про атомик Харт не скажу что кака, так что исключения бывают)
Если бе не подписки, то игру бы закончили поддерживать на 4 сезоне пол года назад, именно из за подписок игра живет и будет жить до следующей части, на ПК онлайн около 20к в сутки, большинство идет с консолей, не понимаю смысла твоего нытья, типа "пусть лучше сдохнет, но без подписок, чем живёт с ними".
Если бы не геймпасс, то онлайн был бы мизерный, сам иногда катаю потому что в геймпассе есть
Есть смысл играть? Или все еще такое....
Тебе либо нравится Батла, либо нет, что значит "такое"? Я сам перешел на 2042 год назад с выходом второго сезона, до этого играл в тройку, в данный момент игра более чем хорошо играется!
Если прям приспичит в шутер поиграть лучше в колду скачать или апекс.
Что за бред ты родил?
Колда - симулятор ближнего боя на картах размером с квартиру
Апекс - королевская битва в футуристической вселенной не имеющий ничего общего с реальностью с бешеным мувментом завязанном на вертикальном геймплее
И в чём бред, это не шутеры по твоему, если захочется поиграть в шутер я поиграю в эти, батла не интересная.
Зачем ты тут это родил и главное для кого? Зачем мне второй раз повторять, что это абсолютно разные игры в разных сеттингах для разной аудитории, ты бы сюда еще Арму приплёл, Фортнайт и CS GO для кучи, а чо чо, это же шутеры как никак?!
Какая разница какой шутер вообще, моему шутерному настроению плевать что есть разные шутеры, для меня имеет значение только интересный или скучный, какое мне дело что кто то так не считает, изначально я про свои предпочтения говорил, надо же это различать.