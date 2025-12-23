ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
Battlefield 6 раскрыла мощь PlayStation 5 в новом трейлере

butcher69 butcher69

Electronic Arts и студия DICE выпустили свежий трейлер Battlefield 6, целиком посвящённый техническим возможностям версии для PlayStation 5. Ролик наглядно показывает, как особенности консоли и контроллера DualSense способны усилить эффект присутствия на поле боя.

Основной упор сделан на три ключевые технологии. Адаптивные триггеры меняют сопротивление в зависимости от оружия: стрельба из пистолета ощущается иначе, чем очередь из тяжёлого пулемёта. Тактильная отдача передаёт нюансы боя — от вибрации при взрывах до отдачи разных типов вооружения, делая каждое столкновение более осязаемым. Не менее важную роль играет Tempest 3D AudioTech: объёмный звук помогает точно определить направление выстрелов, шаги противников и движение техники, что может дать решающее тактическое преимущество.

Разработчики подчёркивают, что все эти элементы работают не просто как визуальное украшение, а напрямую влияют на восприятие геймплея и реакцию игрока в напряжённых ситуациях. Battlefield 6 получила возрастной рейтинг Mature (17+), что подтверждает серьёзный и жёсткий тон нового

MNM 777

ну наконец то

Юрий Пенкин

когда нет реальной мощи, приходится говорить о ссд, вибрации и аудио, позорники

DezkQ
Egik81

Учитывая что

Действительно мощь в кавычках. В очередной раз мифическую мощь амд железа пытаются выдать за что-то реальное. Причем в данном случае еще слегка протухлую...

Etteri

Ясно.

Закройте её и раскройте мощь Playstation 6.

J a r v i s

Мощь xD

askazanov

Чё там тоже надо включать Security Boot? )))))))