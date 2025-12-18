Battlefield 6 - самая продаваемая премиум-игра 2025 года в США

Если до сих пор кто-то считал, что в этом году Call of Duty: Black Ops 7 сможет стать лидером продаж, то американские аналитики быстро вернули его на землю. Согласно последним данным, Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года.
Еще до релиза появлялись сообщения о том, что Battlefield 6 привлекает огромный интерес, что впоследствии подтвердилось данными о продажах. Они были не только впечатляющими, но и, как показывает последний отчет компании Circana, оказали значительное влияние на общие продажи игр в США в текущем году.
Согласно последним данным, собранным в период с 5 января по 29 ноября, Battlefield 6 – самая продаваемая игра в США в 2026 году как в цифровом, так и в физическом формате. Что касается ее главного конкурента, Call of Duty: Black Ops 7, то она заняла 7-е место, ранее принадлежавшее Call of Duty: Black Ops 6.
Безусловно, удержание позиции в топ-10 – неплохой успех для Treyarch и Activision. Впрочем, это явный провал по сравнению с прошлым годом, где лидировала Black Ops 6.
И за бесплатно не нужна теперь, из-за принципа не собираюсь запускать даже купленную когда то 2042
ок
Мода пошла, обычные игры "премиумами" Называть
Так ещё и ценник прикручивают , накручивают - вот тебе и премиум на пустом месте)))))
Премиум игра для премиум игроков! (И подсосов, которым запретили её покупать, убрали русский язык, что рубит погружение на корню , залупили цену в 5-7к руб, но они все равно будут обмазываться. Подсос всегда найдет лазейку, чтобы подсосать! Понахваливать, попричмокивать!)
В почти 26 году не знать пару английских слов может только обмазанный причмок. А там больше и не надо. Или ты не знаешь как автомат с пистолетом переводятся? Да и 5к рублей это пару раз в мак или кфц сходить.
Да и ладно.