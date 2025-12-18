Battlefield 6 - самая продаваемая премиум-игра 2025 года в США

Если до сих пор кто-то считал, что в этом году Call of Duty: Black Ops 7 сможет стать лидером продаж, то американские аналитики быстро вернули его на землю. Согласно последним данным, Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года.

Еще до релиза появлялись сообщения о том, что Battlefield 6 привлекает огромный интерес, что впоследствии подтвердилось данными о продажах. Они были не только впечатляющими, но и, как показывает последний отчет компании Circana, оказали значительное влияние на общие продажи игр в США в текущем году.

Согласно последним данным, собранным в период с 5 января по 29 ноября, Battlefield 6 – самая продаваемая игра в США в 2026 году как в цифровом, так и в физическом формате. Что касается ее главного конкурента, Call of Duty: Black Ops 7, то она заняла 7-е место, ранее принадлежавшее Call of Duty: Black Ops 6.

Безусловно, удержание позиции в топ-10 – неплохой успех для Treyarch и Activision. Впрочем, это явный провал по сравнению с прошлым годом, где лидировала Black Ops 6.