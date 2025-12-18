ЧАТ ИГРЫ
Subverse 26.03.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Для взрослых 18+, Космос, Юмор, Научная фантастика
8.2 1 571 оценка

Для Subverse вышло обновление версии 1.2 с новыми нарядами

2BLaraSex 2BLaraSex

После недавнего анонса Studio FOW не заставила себя ждать и выпустила новый патч версии 1.2 для своей космической пародии Subverse. Патч включает в себя различные исправления ошибок и дополнительные наряды для всех девушек. Все игроки получат эти наряды бесплатно.

  • Наряд "Кролик" (кроме ДЕМИ, Селестины и Фоу-чан)
  • Наряд "Нижнее белье-бабочка" (кроме Селестины и Фоу-чан)
  • Наряд "Готика" (кроме ДЕМИ, Селестины и Фоу-чан)
  • Наряд "Свитер" (кроме Селестины и Фоу-чан)
  • Наряд Лили "Фартук"
  • Наряд Лили "Грудастая бегунья"
  • Наряд Лили "Пилот"
  • Наряд Элайши "Клубная"
  • Наряд Совы "Принцесса"
  • Наряд Фоу-чан "Кибер-развратница"
  • Наряд Блайт "Форма Соларского флота"

Разработчики также раскрыли таинственного персонажа из платного DLC. Им действительно станет Императрица Селестина. Название дополнения - "Раскрепощенная Селестина". DLC в настоящее время находится на рассмотрении у Valve. Из-за предрождественской суеты оно выйдет в течение 24-48 часов, или, возможно, в начале следующей недели. Цена пока неизвестна.

Комментарии:  4
Real Slim Shady

И где наряды?

3
TeenageAitana

Спасибо за новость, картинка топ) Я знаю откуда она и сцену в пандоре знаю)

Но все таки костюмчики не для всех...на ФоуЧан ждал, она очень мне с самого начала нравилась. И Селестинка без костюмов.видимо все таки костюмы это очень сложная тема для такой маленькой команды как studio fow, ну надеюсь с пандорой аниматоры не подкачаются и роликами

TeenageAitana

Надеюсь что выпустите файлик, с которым можно основную игру на вашем переводе пройти с DLC) перепройду ради долгожданной Селестины всю игру. И надеюсь что вы переведете ♥ если что то пойдет не так и официалка перевод от них будет какая то не та

Судя по новостям, игра должны одобрить VAVLE в течениие 24-48 часов, либо на след неделе из за предновогодней суеты..так что..

SOLUS5678

Отличная новость!.