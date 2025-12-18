Для Subverse вышло обновление версии 1.2 с новыми нарядами

После недавнего анонса Studio FOW не заставила себя ждать и выпустила новый патч версии 1.2 для своей космической пародии Subverse. Патч включает в себя различные исправления ошибок и дополнительные наряды для всех девушек. Все игроки получат эти наряды бесплатно.
- Наряд "Кролик" (кроме ДЕМИ, Селестины и Фоу-чан)
- Наряд "Нижнее белье-бабочка" (кроме Селестины и Фоу-чан)
- Наряд "Готика" (кроме ДЕМИ, Селестины и Фоу-чан)
- Наряд "Свитер" (кроме Селестины и Фоу-чан)
- Наряд Лили "Фартук"
- Наряд Лили "Грудастая бегунья"
- Наряд Лили "Пилот"
- Наряд Элайши "Клубная"
- Наряд Совы "Принцесса"
- Наряд Фоу-чан "Кибер-развратница"
- Наряд Блайт "Форма Соларского флота"
Разработчики также раскрыли таинственного персонажа из платного DLC. Им действительно станет Императрица Селестина. Название дополнения - "Раскрепощенная Селестина". DLC в настоящее время находится на рассмотрении у Valve. Из-за предрождественской суеты оно выйдет в течение 24-48 часов, или, возможно, в начале следующей недели. Цена пока неизвестна.
И где наряды?
Спасибо за новость, картинка топ) Я знаю откуда она и сцену в пандоре знаю)
Но все таки костюмчики не для всех...на ФоуЧан ждал, она очень мне с самого начала нравилась. И Селестинка без костюмов.видимо все таки костюмы это очень сложная тема для такой маленькой команды как studio fow, ну надеюсь с пандорой аниматоры не подкачаются и роликами
Надеюсь что выпустите файлик, с которым можно основную игру на вашем переводе пройти с DLC) перепройду ради долгожданной Селестины всю игру. И надеюсь что вы переведете ♥ если что то пойдет не так и официалка перевод от них будет какая то не та
Судя по новостям, игра должны одобрить VAVLE в течениие 24-48 часов, либо на след неделе из за предновогодней суеты..так что..
Отличная новость!.