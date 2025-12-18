Для Subverse вышло обновление версии 1.2 с новыми нарядами

После недавнего анонса Studio FOW не заставила себя ждать и выпустила новый патч версии 1.2 для своей космической пародии Subverse. Патч включает в себя различные исправления ошибок и дополнительные наряды для всех девушек. Все игроки получат эти наряды бесплатно.

Наряд "Кролик" (кроме ДЕМИ, Селестины и Фоу-чан)

Наряд "Нижнее белье-бабочка" (кроме Селестины и Фоу-чан)

Наряд "Готика" (кроме ДЕМИ, Селестины и Фоу-чан)

Наряд "Свитер" (кроме Селестины и Фоу-чан)

Наряд Лили "Фартук"

Наряд Лили "Грудастая бегунья"

Наряд Лили "Пилот"

Наряд Элайши "Клубная"

Наряд Совы "Принцесса"

Наряд Фоу-чан "Кибер-развратница"

Наряд Блайт "Форма Соларского флота"

Разработчики также раскрыли таинственного персонажа из платного DLC. Им действительно станет Императрица Селестина. Название дополнения - "Раскрепощенная Селестина". DLC в настоящее время находится на рассмотрении у Valve. Из-за предрождественской суеты оно выйдет в течение 24-48 часов, или, возможно, в начале следующей недели. Цена пока неизвестна.