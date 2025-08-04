Стартовала предзагрузка бета-теста Battlefield 6 на ПК и консолях

Новая эра масштабных военных действий стартует в октябре этого года с выходом Battlefield 6. EA удалось подогреть огромный интерес к игре, и, к счастью, игрокам не придётся долго ждать, чтобы опробовать её. Скоро начнётся бесплатная открытая бета-версия, в которой будут представлены все основные игровые режимы серии, внушительный выбор оружия, награды, которые будут доступны и в полной версии, и многое другое.
Предзагрузка открытой бета-версии Battlefield 6 уже стартовала. Бета-клиент BF6 стал доступен в PlayStation Store, Xbox Store, Steam и приложении EA. Размер скачиваемых файлов составляет 33,905 ГБ на PlayStation 5, 37,56 ГБ на Xbox Series X|S и 35,7 ГБ на ПК в Steam.
Предварительная загрузка позволит вам начать бета-тестирование с раннего доступа, как только оно начнётся 7 августа.
Открытое бета-тестирование Battlefield 6 будет состоять из двух периодов. Первые выходные открытого бета-тестирования пройдут с 9 по 10 августа, а вторые — с 16 по 17 августа. Если вам посчастливилось получить код раннего доступа к открытому бета-тестированию Battlefield 6, то вы сможете играть с 7 по 8 августа, что даст вам полноценный четырёхдневный пробный период в сочетании с первыми выходными открытого бета-тестирования.
Не очень понятно, сработал ли полученный с Twitch Drops ключ на доступ с 7 августа. Должна ли бета появится в библиотеке EA App или ее все вручную ищут и загружают?
Хз, я ключ купил за 5 рублей, ввел в ea и в библиотеки появилась игра
Нашел через поиск, нажал скачать. После чего, появилась в библиотеке. На ней есть список дополнений, в котором указано что имеется ранний доступ к бете.
О как....
Какой код. Бета тест же открытый или не до понял ?
7-8 августа типа ранний доступ для "счастливчиков". 9-10 для остальных.
Там написано. Код можно было взять с дропов твича в день показа геймплея. Дроп был доступен несколько часов всего лишь. Но можешь и купить код (ключ) с плати. Я взял для друга за 10р)
Доступ можно было получить просто подписавшись на афльфа-тест в Battlefield Labs до дня презентации, лол.
чёт не нашёл у себя, вроде код вводил
В лаунчере ЕА через поиск нашел, в самой библиотеке пусто было
спасибо
К сведению, игру можно запустить, заранее подготовив шейдеры и настройки графики.