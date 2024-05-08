Над следующей игрой в серии Battlefield работает самая большая команда в истории EA

По словам генерального директора Эндрю Уилсона, в EA над новой игрой Battlefield работает самая большая команда в истории EA. Это заявление прозвучало во время последнего квартального отчета о прибылях компании во вторник вечером.

Это самая большая команда Battlefield за всю историю франшизы. Несколько недель назад я встречался с командами и был в восторге от того, что они показали и во что мы смогли поиграть.

Что касается новой игры Battlefield, то Уилсон доволен ходом работы над ней и уверен в ее успехе, когда игроки получат ее в свои руки.

"Я только что провел кучу времени с командой Battlefield, играя в то, что они создают, и это будет еще одной потрясающей игрой-сервисом", - сказал он.

По слухам, следующая игра в серии Battlefield будет представлена в 2024 году. Недавно EA подтвердила, что 7-й сезон Battlefield 2042 станет заключительным сезоном игры.