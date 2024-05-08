Над следующей игрой в серии Battlefield работает самая большая команда в истории EA

По словам генерального директора Эндрю Уилсона, в EA над новой игрой Battlefield работает самая большая команда в истории EA. Это заявление прозвучало во время последнего квартального отчета о прибылях компании во вторник вечером.
Это самая большая команда Battlefield за всю историю франшизы. Несколько недель назад я встречался с командами и был в восторге от того, что они показали и во что мы смогли поиграть.
Что касается новой игры Battlefield, то Уилсон доволен ходом работы над ней и уверен в ее успехе, когда игроки получат ее в свои руки.
"Я только что провел кучу времени с командой Battlefield, играя в то, что они создают, и это будет еще одной потрясающей игрой-сервисом", - сказал он.
По слухам, следующая игра в серии Battlefield будет представлена в 2024 году. Недавно EA подтвердила, что 7-й сезон Battlefield 2042 станет заключительным сезоном игры.
и обкекаются так же грандиозно.
ГРАНДИОЗНЫЙ ОБСЕ...еще один потрясающий живой))) сервис
Ну да, самая большая команда в истории ЕА наверное еще и САМУЮ БОЛЬШУЮ карту в истории серии сделают)) Ну как обычно 2000км х 2000км с 3 точками ... до которых надо очень весело играть в Усейна Болта
Наконец то увидим сюжетку хорошую с синглом, хотя что то, слова "живой сервис" - уже напрягают..
Первое апреля уже закончилось, дружище)))
Им всего то нужно: взять концепцию 3 или 4 части, накрутить графония, добавить карт (а какие то по типу метро переделать или гранатомёты исключить на ней), добавить гаджетов, техники, оружия, углубить его кастомизацию, вывести разрушаемость на новый уровень и собственно все игра готова, можно выпускать. Не нужно лепить не бинарных оперативников и прочую повесточную х**ню, как то кардинально переделывать геймплей, у них давно уже веселая и залипательная концепция изобретена.
важно не количество, а качество
Иронично, что 2042 тоже делали несколько студий
" и был в восторге от того, что они показали" ... начинааается , загодя накидывают себе похвалы
они разрабатывают самые большие лутбоксы и донаты?
выпустие ремастер тройки.
А не проще было ли _ возродить Battlefield 2142. На тот момент, она была топ игрой и куда интереснее чем новые.
Большая команда - большой провал
перефразировал "Чем больше шкаф, тем громче он падает"?
громкое заявление) позор будет если обосрутся // Mikhail Tsyganov
Если?
Вся суть будущего франшизы в одной фразе.
Еще один - живой сервис. То что так нравится маркетологам, и совершенно не нужно игрокам.
Мне кажется, что им нужно попробовать с развитием игры поступить так же, как с 3-е и 4-й частями. Вернуться к выпуску крупных дополнений, чем постоянно спешить с новыми сезонами. Точнее сезоны оставить, но перестать приурочивать новые карты и прочее к ним. Все равно не смогут гнаться за Fortnight. Даже CoD перестал многое к новым сезонам приурочивать, а выпускает по мере потери аудитории))))
Удачи ребятам, выход новой батлы это всегда событие.
Господи, просто выпустите ремейк 3-4 с графоном и без повестки.
Как показывает практика раздутая команда больше вредит игре чем делает её качественнее.