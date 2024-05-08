ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 7 TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
0 0 оценок

Над следующей игрой в серии Battlefield работает самая большая команда в истории EA

butcher69
Новости

По словам генерального директора Эндрю Уилсона, в EA над новой игрой Battlefield работает самая большая команда в истории EA. Это заявление прозвучало во время последнего квартального отчета о прибылях компании во вторник вечером.

Это самая большая команда Battlefield за всю историю франшизы. Несколько недель назад я встречался с командами и был в восторге от того, что они показали и во что мы смогли поиграть.

Что касается новой игры Battlefield, то Уилсон доволен ходом работы над ней и уверен в ее успехе, когда игроки получат ее в свои руки.

"Я только что провел кучу времени с командой Battlefield, играя в то, что они создают, и это будет еще одной потрясающей игрой-сервисом", - сказал он.

По слухам, следующая игра в серии Battlefield будет представлена в 2024 году. Недавно EA подтвердила, что 7-й сезон Battlefield 2042 станет заключительным сезоном игры.

16
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Bambillo132

и обкекаются так же грандиозно.

10
Без негатива

ГРАНДИОЗНЫЙ ОБСЕ...еще один потрясающий живой))) сервис

1
kongydong

Ну да, самая большая команда в истории ЕА наверное еще и САМУЮ БОЛЬШУЮ карту в истории серии сделают)) Ну как обычно 2000км х 2000км с 3 точками ... до которых надо очень весело играть в Усейна Болта

2
askazanov

Наконец то увидим сюжетку хорошую с синглом, хотя что то, слова "живой сервис" - уже напрягают..

4
Без негатива
Наконец то увидим сюжетку хорошую с синглом

Первое апреля уже закончилось, дружище)))

2
Kvizac Haderah

Им всего то нужно: взять концепцию 3 или 4 части, накрутить графония, добавить карт (а какие то по типу метро переделать или гранатомёты исключить на ней), добавить гаджетов, техники, оружия, углубить его кастомизацию, вывести разрушаемость на новый уровень и собственно все игра готова, можно выпускать. Не нужно лепить не бинарных оперативников и прочую повесточную х**ню, как то кардинально переделывать геймплей, у них давно уже веселая и залипательная концепция изобретена.

3
Dinozavrus

важно не количество, а качество

2
Без негатива

Иронично, что 2042 тоже делали несколько студий

0
shhelkun

" и был в восторге от того, что они показали" ... начинааается , загодя накидывают себе похвалы

2
Oscilograf

они разрабатывают самые большие лутбоксы и донаты?

1
IndignantMalthorin

выпустие ремастер тройки.

1
UndisturbedDelbert

А не проще было ли _ возродить Battlefield 2142. На тот момент, она была топ игрой и куда интереснее чем новые.

1
MrGamerDad

Большая команда - большой провал

0
Rus Gayn

перефразировал "Чем больше шкаф, тем громче он падает"?

0
Пользователь ВКонтакте

громкое заявление) позор будет если обосрутся // Mikhail Tsyganov

0
spaMER_ID

Если?

0
FatalleZ
еще один потрясающий живой сервис

Вся суть будущего франшизы в одной фразе.

Еще один - живой сервис. То что так нравится маркетологам, и совершенно не нужно игрокам.

0
Строков Александр

Мне кажется, что им нужно попробовать с развитием игры поступить так же, как с 3-е и 4-й частями. Вернуться к выпуску крупных дополнений, чем постоянно спешить с новыми сезонами. Точнее сезоны оставить, но перестать приурочивать новые карты и прочее к ним. Все равно не смогут гнаться за Fortnight. Даже CoD перестал многое к новым сезонам приурочивать, а выпускает по мере потери аудитории))))

1
UninformedReynold

Удачи ребятам, выход новой батлы это всегда событие.

0
Dark1994

Господи, просто выпустите ремейк 3-4 с графоном и без повестки.

0
Aaro Niro

Как показывает практика раздутая команда больше вредит игре чем делает её качественнее.

0