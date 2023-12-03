Управленческая игра Bear and Breakfast появится на PS4 и PS5 12 декабря

Разработчик Gummy Cat и издатель Armor Games Studios сообщили, что их хитовый приключенческий симулятор управления Bear and Breakfast выйдет 12 декабря на PlayStation 4 и 5.

Эта гибридная приключенческая игра-симулятор управления отправляет игроков в путешествие по управлению курортом и раскрытию всех связанных с ним тайн леса. Игроки могут украшать свои дома, встретить множество необычных существ Серебряной долины и увидеть все, что может предложить этот загадочный лес.

Первоначально выпущенная в прошлом году для ПК и Nintendo Switch, Bear & Breakfast наконец-то появится на PlayStation с полной улучшенной поддержкой контроллеров и локализацией на бразильский португальский язык. Bear and Breakfast также доступна на Nintendo Switch и ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.