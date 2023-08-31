Анонсирован приключенческий боевик в стиле Soulslike в жанре темного фэнтези The Bearer & The Last Flame ©

Издатель Meridiem Games сообщил, что выпустит Souls-подобный приключенческий боевик в стиле темного фэнтези The Bearer & The Last Flame от Dark Reaper Studio для консолей и ПК в цифровых магазинах.

The Bearer & The Last Flame — приключенческий боевик в жанре темного фэнтези. В царстве, где свирепствует смерть, живая душа получила свое поручение нести последнее пламя и осветить земли ночи, темные земли. Тьма опустошила земли людей. Существа ночи, демоны и бездушные мертвецы бродят по границам темного царства. Лишь отблеск света витает над холмами Инзерленда. Замки древних королей уступили место жилищам самых темных зверей.

Вы носитель последнего света мира. Последнее пламя. В ваших руках смелость, решимость и ваша смелость победить тьму пяти королевств. Ваша миссия — перенести последнее пламя и вернуть существ и зверей в их царство тьмы.