Градостроительная приключенческая игра Bellwright выходит в декабре ©

Разработчик Donkey Crew и издатель Snail Games объявили время выхода для гибрида градостроителя и выживания Bellwright.

Игра, в которой вам предстоит построить свой собственный город, а затем возглавить его революцию против короны, выйдет на ПК через Steam в декабре, а консольные версии будут выпущены в следующем году.

Bellwright имеет некоторое сходство с играми Toplitz серии Dynasty, такими как Sengoku Dynasty или Wild West Dynasty.

Подставленный за убийство, вы должны собрать войско, способное пойти в поход на территорию государя и отомстить ему. Для этого вы построите город, заселите его жителями и постепенно узнаете правду о том, что с вами произошло.

В Bellwright вам предстоит строить здания, находить ресурсы в окружающих землях и постоянно развивать свое поселение, привлекая новых жителей.

Окружающая среда будет постоянно бросать вам вызов, поэтому придется искать способы мирного сосуществования с ней, чтобы не стать жертвой природы раньше, чем вы узнаете свою судьбу.

Другие игровые фракции поставят вас перед дилеммой: заключать ли с ними союзы и торговать или пытаться действовать в одиночку? С одной стороны, союзы очень ценны, но с другой - можно ли доверять тем, кто рядом?

В мире Bellwright вас ждет множество секретов, и многие из них касаются вас и вашей ситуации, так что вы сможете узнать, почему вас подставили и что это значит для будущего монархии.