Выживач Bellwright получил обновление Forester с запрашиваемыми сообществом функциями

В Bellwright вам достаётся роль несправедливо обвинённого в убийстве принца и приговорённого к смертной казни. Чудом избежав покушения на свою жизнь, вы обнаруживаете контракт таинственного убийцы. Эта находка намекает на существование заговора против вас. Решив докопаться до истины, вы решаете рискнуть и вернуться на родину, откуда были вынуждены бежать, чтобы возглавить восстание против тирана-правителя и раскрыть тайну своего происхождения.

По мере развития сюжета вам предстоит строить и развивать поселения, освобождать земли от гнёта Короны и помогать местным жителям. Общаясь с населением, вы будете заводить новых друзей и постепенно вспоминать фрагменты своей прежней жизни. Ваши союзники станут важной частью восстания, добывая ресурсы, необходимые для борьбы с угнетателями.

Во время сражений вы сможете использовать широкий выбор средневекового оружия и доспехов. От мечей и топоров до тяжёлых молотов, древкового оружия и луков — вы сможете подобрать снаряжение, соответствующее вашему уникальному стилю боя. Оттачивайте своё мастерство в сражениях и повышайте собственные навыки в бою и выживании. Помимо собственного развития, вам также необходимо уделять внимание тренировке своих солдат и развитию мастерства работников. Каждый новый рекрут привнесёт в ваше восстание уникальные знания и умения, которые помогут вам в борьбе против тирании Короны.

Освобождая деревни, вы получите возможность строить, управлять и улучшать собственные форпосты и города. Мудро распределяйте обязанности между своими работниками и обучайте самых сильных и преданных солдат в королевстве. Ваши поселения станут не только оплотом восстания, но и символом надежды для угнетённого народа. Также не забывайте развивать инфраструктуру и создавать новые производства. А ещё следите за тем, чтобы ваши подданные ни в чём не нуждались.

Медленно, но верно, вы будете распутывать клубок заговоров и интриг, который привёл к вашему несправедливому обвинению и изгнанию. И когда, наконец, колокола свободы зазвонят над освобождённой страной, вы не только станете героем своего народа, но и обретёте понимание своей истинной сущности и предназначения.