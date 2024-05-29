Выживач Bellwright получил обновление Forester с запрашиваемыми сообществом функциями

Donkey Crew в партнерстве с Snail Inc. выпустила новое обновление для Bellwright, которое совпало с включением игры в Steam Open-World Survival Crafting Fest. Обновление представляет несколько долгожданных функций, запрошенных сообществом с момента запуска игры в раннем доступе Steam, а также многочисленные улучшения игрового процесса и опыта игроков.
Учитывая отзывы игроков, это последнее обновление для Bellwright вносит значительные улучшения в здания уровня 3, улучшая общий игровой процесс и управление ресурсами. Кроме того, были решены различные проблемы игрового процесса и улучшено несколько функций, повышающих качество жизни, чтобы улучшить впечатления игроков. Поклонники Bellwright также смогут насладиться новыми и расширенными функциями обновления, включая две наиболее востребованные функции с момента запуска: лесник и плацдарм.
Новое здание Лесника обеспечивает экологичность сбора древесины, позволяя игрокам выращивать саженцы и заново сажать леса, отвечая одному из самых популярных запросов сообщества с момента выпуска игры. Кроме того, плацдарм представляет собой специально отведенную зону, где компаньоны могут автоматически запасаться снаряжением и едой и ждать дальнейших приказов, что значительно улучшает управление ресурсами и подготовку к путешествиям.