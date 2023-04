Завершен черновой перевод Bendy and The Dark Revival ©

Команда локализаторов The Bullfinch Team в своих социальных сетях ответила на вопросы большого числа фанатов франшизы Бенди об успехах перевода Bendy and The Dark Revival.

Хотим сообщить, что стадия "перевод" основной части текста (до недавнего обновления) закончилась и пришло время для новой - "корректура и редактура".

На данный момент прогресс выглядит следующим образом:

корректура и редактура: 26.729%

текстуры: *сортировка*

текст после обновления: *разбор ресурсов*

Никаких дополнительный подробностей команда не предоставила, а потому остается лишь запастись терпением и ждать дальнейших крупных новостей по проекту. Однако следить за актуальным статусом локализации можно всегда в группе локализаторов в ВК.