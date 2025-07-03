Мультяшный хоррор Bendy: Lone Wolf выйдет 15 августа

Разработчики Joey Drew Studios объявили, что мультяшный хоррор Bendy: Lone Wolf выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam 15 августа. Физическое издание, распространяемое Silver Lining Interactive, выйдет на PlayStation 5 и Switch 24 октября.

Bendy: Lone Wolf проверит вашу способность выживать вопреки все возрастающим трудностям. Монстры и препятствия появляются со всех сторон, пока вы путешествуете по резиновым коридорам самой злой анимационной студии в мире. Каждый день — это испытание.