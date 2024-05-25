Для песочницы Besiege стало доступно расширение Splintered Sea

Дайте волю творческому мышлению и внутренней жажде разрушений. Вы сможете утолить ее сполна, уничтожая целые армии врагов и огромные замки, стоящие за ними. На вашей стороне технический прогресс, готовый раскрыть всю свою мощь в руках опытного изобретателя.

Осадные орудия станут настоящими предметами искусства благодаря как изумительному внешнему виду, так и сложнейшему механизму действия. И оба этих фактора будут зависеть лишь только от вас.

Взмойте ввысь, опрокидывая огромные бомбы прямо на голову озадаченного неприятеля, пробивайте сплоченные ряды, словно разъяренный войн, или опрокиньте огневой залп, даже не приближаясь к позициям врага. Все замки, деревни, воины - ваш холст, тонны дерева и металла - ваши кисти и краски, а вы художник.