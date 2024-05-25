Для песочницы Besiege стало доступно расширение Splintered Sea

Новое расширение знаменитой инди-игры Besiege от Spiderling Studios уже доступно в Steam. Отправьтесь в плавание и продемонстрируйте свою морскую мощь в дополнении The Splintered Sea с новыми испытаниями, строительными блоками и физикой.
После трех лет разработки это расширение предлагает впечатляющее погружение и впечатляющий игровой процесс благодаря тщательно продуманному моделированию воды, морской инженерной физике и восьми новым строительным блокам, предназначенным для успеха на море. Десять новых океанических зон ждут игроков, желающих покорить моря как на поверхности, так и в глубинах.
После пяти лет раннего доступа конструктор-песочница Besiege был полностью выпущен в 2020 году, добавив дополнительные блоки и уровни, редактор уровней и многопользовательский режим Besiege Multiverse. Теперь базовая кампания включает в себя пятьдесят пять уровней увлекательного машиностроения, где игрокам предстоит завоевать острова Ипсилон, Толбринд, Вальфросс и Кролмар. Для амбициозных дизайнеров нет предела: творения воплощаются в жизнь блок за блоком с помощью интуитивно понятной системы сборки, состоящей из более семидесяти строительных блоков.
Купил оригинал за 450 тенге. Вроде занимательная игра.