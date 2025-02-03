Строительная песочница Besiege отмечает десятилетие масштабным обновлением с множеством приятных нововведений

Прошло уже десять лет с момента выхода Besiege, и разработчики из Spiderling Studios решили отметить эту веху масштабным обновлением. Впервые появившись на ПК 28 января 2015 года, физическая песочница по строительству осадных машин не только сохранила активное комьюнити, но и продолжала развиваться, что является редкостью даже для крупных AAA-игр и многих других инди-хитов.

В честь юбилея команда из Spiderling Studios подготовила целый год новых обновлений и событий. Первое из них уже доступно и вносит множество улучшений. Главный акцент сделан на поддержку сообщества: в игру добавлены 25 новых достижений, включая задания, связанные с таинственными "Странными фрагментами" из исходного строительного блока. Также появились коллекционные карточки Steam, а внутриигровая статистика получила глобальную таблицу лидеров, где учитываются такие параметры, как затраченное время, полученный урон и эффективность конструкции.

Изменения также затронули кампанию — переработан финальный уровень острова Толбринд, который давно вызывал недовольство как среди игроков, так и внутри команды авторов. Теперь он стал более зрелищным и динамичным, а правители островов получили физическое воплощение, что позволяет игрокам наконец-то разрушать их дворцы с полной убедительностью.

Свежий патч не прошел мима свободного режима песочницы: вернулась оригинальная версия режима, но с расширенным пространством для строительства крупных механизмов. Локация получила новые модели и текстуры, а система Timescale теперь автоматически замедляет время при высокой нагрузке на физику. Это означает, что крупные взрывы и разрушения теперь будут автоматически происходить в эффектном слоумо.

Ещё одним сюрпризом стало добавление альфа-версии Besiege 2015 года, доступной через настройки Steam. По словам разработчиков, это позволит всем желающим увидеть, как сильно изменилась игра за десять лет.

Разработчики намекают, что на этом сюрпризы не заканчиваются. Spiderling Studios обещают раскрыть планы на 2025 год уже в ближайшее время. Примечательно, что в анонсе обновления встречается фраза: «Мы не можем дождаться, чтобы показать вам наши будущие планы по Besiege и не только...» Возможно, студия намекает что работает над совершенно новым проектом и скоро состоится анонс новой игры.

Кроме того, в честь юбилея игра сейчас продаётся с большой скидкой в 80%. Это отличный шанс попробовать Besiege тем, кто ещё не успел прикоснуться к этой строительной песочнице.