На сайте ESRB появился возрастной рейтинг переиздания Beyond Good & Evil

Компания Ubisoft собирается выпустить обновленное издание Beyond Good & Evil, приуроченное к 20-летию игры в этом году. Как сообщил пользователь MACOS380, американский Совет по рейтингам развлекательного программного обеспечения недавно выдал возрастной рейтинг изданию Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition.

Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

"Это приключенческий экшен, в котором игрокам предстоит взять на себя роль репортера в сопровождении свиноподобного компаньона, расследующего заговор на планете Хиллис", - говорится в описании продукта.

Ubisoft планировала продолжение игры 2003 года Beyond Good & Evil на протяжении почти двух десятилетий. Впервые она показала трейлер Beyond Good & Evil 2 в 2008 г., но после этого наступило почти десятилетнее молчание, а затем на выставке E3 2017 издательство сообщило, что игра будет иметь форму приквела.

В августе 2020 года было объявлено, что Netflix готовит полнометражную экранизацию Beyond Good and Evil.

В следующем месяце создатель Beyond Good & Evil и Rayman Мишель Ансель объявил о своем уходе из Ubisoft Montpellier, чтобы сосредоточиться на новой карьере в области дикой природы.

Согласно слухам, Beyond Good & Evil 2 еще даже технически не находилась в стадии препродакшена, поскольку Ubisoft Montpellier еще не определилась с творческим видением проекта.

А в июле в возрасте 40 лет скончался креативный директор Beyond Good & Evil 2 Эмиль Морель. За 14 лет работы в Ubisoft этот гейм-дизайнер также работал над Rayman Legends.