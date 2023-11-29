В сеть попали скриншоты и подробности ремастера Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Ранее просочившееся издание Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition появилось в Microsoft Store, что позволяет предположить, что официальный анонс состоится уже в ближайшее время — возможно, на The Game Awards 2023.

По всей видимости, это уже второй раз, когда игра просачивается в сеть: в сентябре 2023 года Совет по рейтингу программного обеспечения США (ESRB) опубликовал информацию, в которой говорилось о запланированном возвращении культового классического приключения Ubisoft. Согласно информации от ESRB и Microsoft Store, игра предназначена для Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, ПК и Nintendo Switch, а игровой процесс оптимизирован для современной аудитории.

Сообщается, что выпуск 20th Anniversary Edition обеспечит игровой процесс в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду, с «улучшенной графикой, управлением и звуком, а также с совершенно новыми функциями автосохранения и перекрестного сохранения». Он также будет включать в себя «новые награды» за исследование мира, а также режим ускоренного прохождения, новые достижения и специальную юбилейную галерею, раскрывающую больше о разработке игры.

Скриншоты игры показывают, что она подверглась значительному визуальному обновлению, чтобы соответствовать масштабу и амбициям оригинальной игры, причем эти улучшения, вероятно, сделают игровой процесс гораздо более доступным.