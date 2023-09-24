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Beyond: Two Souls 07.10.2013
8.1 1 387 оценок

Классика от Quantic Dreams появилась в GOG. Польский магазин празднует 15-летие

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butcher69
Новости

Польскому магазину GOG исполнилось 15 лет, и с 2008 года его сотрудники занимаются сохранением старых игр для будущих поколений. Теперь компания празднует юбилей и дебют классических игр в своем ассортименте.

15 лет - это действительно большой срок, но команда GOG не перестает выполнять свою миссию по архивированию игр для будущих поколений. Именно благодаря им в продажу вернулось множество выдающихся и забытых классических игр 30-40-летней давности.

Тем временем на платформе вышло несколько новых (старых) игр, в том числе трио экшен-приключений от Quantic Dream под руководством легендарного Дэвида Кейджа (Heavy Rain, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered и Beyond: Two Souls).

Также до 25 сентября можно совершенно бесплатно получить The Night of the Rabbit, приключенческую игру в жанре point-and-click, выпущенную компанией Daedalic Entertainment в 2013 году.

30
6
Beyond: Two Souls
07.10.2013
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Юркец

я ток узнал, что gog это польский магазин!) хороший магазин

-3
Pimba

Песий магазин))

-1
Understanding the Truth Pimba

Прекрасный магазин

2
Wolfenstein

да спасибо за возможность купить игру которой 666 лет прям благотворительный магазин а то я не знал без них куда старье сохранить чтоб потом у самого себя его покупать

-23
kotasha

Зачем у них что то покупать когда можно с торрента скачать, не говоря это один из первых магазинов пославших ру аудиторию.

5
No more drugs

А как ты её купишь?

0