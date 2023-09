Классика от Quantic Dreams появилась в GOG. Польский магазин празднует 15-летие ©

Польскому магазину GOG исполнилось 15 лет, и с 2008 года его сотрудники занимаются сохранением старых игр для будущих поколений. Теперь компания празднует юбилей и дебют классических игр в своем ассортименте.

15 лет - это действительно большой срок, но команда GOG не перестает выполнять свою миссию по архивированию игр для будущих поколений. Именно благодаря им в продажу вернулось множество выдающихся и забытых классических игр 30-40-летней давности.

Тем временем на платформе вышло несколько новых (старых) игр, в том числе трио экшен-приключений от Quantic Dream под руководством легендарного Дэвида Кейджа (Heavy Rain, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered и Beyond: Two Souls).

Также до 25 сентября можно совершенно бесплатно получить The Night of the Rabbit, приключенческую игру в жанре point-and-click, выпущенную компанией Daedalic Entertainment в 2013 году.