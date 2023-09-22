В GOG началась бесплатная раздача приключенческого квеста The Night of the Rabbit ©

Цифровой магазин GOG снова решил порадовать раздачей небольшой игры, на этот раз в свою библиотеку игр можно абсолютно бесплатно добавить приключенческий квест The Night of the Rabbit.

Вы можете найти игру по этому адресу. Или войти в свою учетную запись GOG и нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.

The Night of the Rabbit — приключенческая point-and-click видеоигра, разработанная и изданная компанией Daedalic Entertainment. Погрузитесь в сказку о волшебстве и чудесах, где возможно все и где ничто не является тем, чем кажется: присоединитесь к юному Джерри и следуйте за необычным белым кроликом в чудесное царство Маусвуд - страну, где животные умеют говорить и где полно тайн.

Именно здесь сбывается мечта Джерри стать волшебником, но зловещая сила отбрасывает на лес длинную тень. Кто-то предлагает жителям Маусвуда сделку всей их жизни - билеты на величайшее магическое шоу, которое когда-либо видел мир. Но цена очень высока: им придется поставить на кон свои дома, свои деньги... и свои жизни.