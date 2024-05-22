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Biomutant 25.05.2021
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Постапокалипсис
6.2 578 оценок

По данным THQ Nordic, продажи Biomutant на Switch в Японии в 20 раз превышают ожидаемые показатели

butcher69
Новости

Несмотря на то что игра Biomutant вышла в 2021 году и была довольно успешной с коммерческой точки зрения, критики восприняли ее в лучшем случае неоднозначно, поэтому никто не ожидал, что порт игры на Switch, вышедший три года спустя, вызовет слишком много шума, если вообще вызовет. Однако, вопреки ожиданиям, порт Biomutant на Switch показывает хорошие результаты, в частности, в Японии.

Издатель THQ Nordic подтвердил изданию Automaton Media, что недавно вышедшая на Nintendo Switch версия Biomutant продается примерно в 20 раз больше, чем ожидалось, как на физических носителях, так и в цифровом виде, что является шокирующе хорошим стартом для нового релиза по любым меркам. Согласно отчету Automaton, THQ Nordic считает, что портативность Switch хорошо подходит для ролевого экшена с открытым миром, что и послужило причиной высоких продаж.

Сможет ли Biomutant удержать обороты в Японии, еще предстоит выяснить, но на Switch она определенно стартовала достойно. Интересно будет посмотреть, как подскочат продажи игры после ее выхода на Switch в других странах. Надеемся, THQ Nordic поделится этими подробностями в ближайшие недели.

Помимо Nintendo Switch, Biomutant также доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Perseus_33

убогое детское дерьмо нашло свою ЦА

1
ZAUSA

Так она выглядела как что-то под Switch, типа Zelda.

0
1barac9U7ada7

Так кто же соберёт большую кассу в Японии прелестный Биомутант или черножопый (самурай) очень скоро мы это узнаем

0
r23dom

вместо одной копии продали 20?

0
Yoshemitsu

Ну так японские геймеры в бешенстве от игр юбисофт, потому и играют всякий калл на свиче

-2
BoT_TaK_BoT

ох уж это бешенство японских геймеров от игр юбисофт

Несмотря на всю критику, Assassin's Creed Shadows возглавила список продаж на PS5 в японском Amazon
Спойлер

https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/nesmotrya_na_vsyu_kritiku_assassins_creed_shadows_vozglavila_spisok_prodazh_na_ps5_v_yaponskom_amazon-1700086?ysclid=lwhhu8xzcn394560040

-1