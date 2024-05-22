По данным THQ Nordic, продажи Biomutant на Switch в Японии в 20 раз превышают ожидаемые показатели

Несмотря на то что игра Biomutant вышла в 2021 году и была довольно успешной с коммерческой точки зрения, критики восприняли ее в лучшем случае неоднозначно, поэтому никто не ожидал, что порт игры на Switch, вышедший три года спустя, вызовет слишком много шума, если вообще вызовет. Однако, вопреки ожиданиям, порт Biomutant на Switch показывает хорошие результаты, в частности, в Японии.

Издатель THQ Nordic подтвердил изданию Automaton Media, что недавно вышедшая на Nintendo Switch версия Biomutant продается примерно в 20 раз больше, чем ожидалось, как на физических носителях, так и в цифровом виде, что является шокирующе хорошим стартом для нового релиза по любым меркам. Согласно отчету Automaton, THQ Nordic считает, что портативность Switch хорошо подходит для ролевого экшена с открытым миром, что и послужило причиной высоких продаж.

Сможет ли Biomutant удержать обороты в Японии, еще предстоит выяснить, но на Switch она определенно стартовала достойно. Интересно будет посмотреть, как подскочат продажи игры после ее выхода на Switch в других странах. Надеемся, THQ Nordic поделится этими подробностями в ближайшие недели.

Помимо Nintendo Switch, Biomutant также доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.