Авторы cRPG Black Geyser запустят кикстартер-кампанию через неделю, от которой будет зависеть судьба студии

Хаос и отчаяние распространились по всему Королевству Исимеральд. Его отчаянные жители кричат, молясь богам о помощи. Но сила, с которой они сталкиваются, - не просто нашествие нежити, или демоническая атака ... Нечто гораздо более зловещее, гораздо более первобытное. Алчность.

Black Geyser: Couriers of Darkness - это изометрическая ролевая игра в реальном времени (с возможностью паузы). Игра, которая сочетает в себе красивую графику и совершенно новые геймплейные возможности с достоинствами классических RPG. Разгадывайте тайны, сражайтесь в эпических битвах, помогайте нищим и королям, перехитрите мошенников и богов и никогда не забывайте: у жадности много форм и много имён.