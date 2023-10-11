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Black Geyser: Couriers of Darkness 26.08.2021
7.2 62 оценки

Авторы cRPG Black Geyser запустят кикстартер-кампанию через неделю, от которой будет зависеть судьба студии

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Procy_on
Новости

GrapeOcean Technologies только что сообщили, что кампания на Kickstarter для DLC Tales the Moon Cult стартует 17 октября. Если предстоящая кампания будет успешной, то студии не придется закрываться. В этом случае запуск DLC можно ожидать до августа 2024 года.

DLC откроет совершенно новые зоны с новым контентом и крупной квестовой линией, посвященной Культу Зория и его ответу на разврат и жадность, охватившие мир. Ниже перечислены некоторые из запланированных возможностей бесплатного фикспака:

  • Двойное оружие для классов "Воин" и "Разбойник"
  • Крепости
  • Путешествие к квестодателю прямо из пользовательского интерфейса журнала (один экран загрузки)
  • Уже известные рецепты отмечаются в пользовательском интерфейсе магазина
  • Сохранение в облаке Steam (GOG уже поддерживается)
  • Достижения GOG
  • В описаниях предметов отображается, какие классы могут использовать данный предмет
  • Полная персональная квестовая линия для Хелгенхара
  • Расширенные романтические линии (запланированная цель)
  • Два совершенно новых компаньона (планируемая растяжимая цель)
  • Совершенно новый класс персонажа (планируемая растяжимая цель)
  • Эпилог, посвященный компаньонам (планируемая растяжимая цель)
  • Больше любви к безоружному бою (планируемая растяжимая цель)
  • Создайте голема, который будет сражаться на вашей стороне (планируемая растяжимая цель)
  • Изменение формы для друидов и в качестве заклинаний (планируемая растяжимая цель)
  • Улучшенная поддержка моддинга (запланированная растяжимая цель)
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AndralStormborn

Пусть лучше закрывается, изометрического кала сейчас и так больше чем нужно делают

-14