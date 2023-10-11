Авторы cRPG Black Geyser запустят кикстартер-кампанию через неделю, от которой будет зависеть судьба студии

GrapeOcean Technologies только что сообщили, что кампания на Kickstarter для DLC Tales the Moon Cult стартует 17 октября. Если предстоящая кампания будет успешной, то студии не придется закрываться. В этом случае запуск DLC можно ожидать до августа 2024 года.
DLC откроет совершенно новые зоны с новым контентом и крупной квестовой линией, посвященной Культу Зория и его ответу на разврат и жадность, охватившие мир. Ниже перечислены некоторые из запланированных возможностей бесплатного фикспака:
- Двойное оружие для классов "Воин" и "Разбойник"
- Крепости
- Путешествие к квестодателю прямо из пользовательского интерфейса журнала (один экран загрузки)
- Уже известные рецепты отмечаются в пользовательском интерфейсе магазина
- Сохранение в облаке Steam (GOG уже поддерживается)
- Достижения GOG
- В описаниях предметов отображается, какие классы могут использовать данный предмет
- Полная персональная квестовая линия для Хелгенхара
- Расширенные романтические линии (запланированная цель)
- Два совершенно новых компаньона (планируемая растяжимая цель)
- Совершенно новый класс персонажа (планируемая растяжимая цель)
- Эпилог, посвященный компаньонам (планируемая растяжимая цель)
- Больше любви к безоружному бою (планируемая растяжимая цель)
- Создайте голема, который будет сражаться на вашей стороне (планируемая растяжимая цель)
- Изменение формы для друидов и в качестве заклинаний (планируемая растяжимая цель)
- Улучшенная поддержка моддинга (запланированная растяжимая цель)
Пусть лучше закрывается, изометрического кала сейчас и так больше чем нужно делают