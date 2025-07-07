Black Mesa получила демо-мод, добавляющий RTX Remix Path Tracing

Моддеры xoxor4d и Beylerbey выпустили демо-мод для фанатского ремейка Half-Life, Black Mesa. Этот мод использует RTX Remix для добавления трассировки пути, что делает игру потрясающей. Прямо сейчас он охватывает только начальные части игры.

Если говорить более подробно, мод обновляет освещение для всей поездки на трамвае в начале игры и некоторых частей лаборатории. Моддеры также улучшили внешний вид пяти 3D-моделей, используя текстуры более высокого качества (от 2K до 4K). Они также создали 10 совершенно новых 3D-моделей, которые в оригинальной игре были только плоскими изображениями. Вдобавок ко всему, они создали 40–50 высококачественных материалов с нуля и обновили около 100 с помощью различных инструментов и методов.

Чтобы продемонстрировать визуальные улучшения этого мода, xoxor4d выпустил видео, сравнивающее оригинальную версию Black Mesa с этой новой версией RTX Remix. И, как вы увидите, визуальная разница порой может быть огромной.

Вы можете скачать мод по ссылке выше.