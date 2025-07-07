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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика
9.1 2 006 оценок

Black Mesa получила демо-мод, добавляющий RTX Remix Path Tracing

monk70 monk70

Моддеры xoxor4d и Beylerbey выпустили демо-мод для фанатского ремейка Half-Life, Black Mesa. Этот мод использует RTX Remix для добавления трассировки пути, что делает игру потрясающей. Прямо сейчас он охватывает только начальные части игры.

Black Mesa "RTX-мод Remixed - POC - Inbound"

Если говорить более подробно, мод обновляет освещение для всей поездки на трамвае в начале игры и некоторых частей лаборатории. Моддеры также улучшили внешний вид пяти 3D-моделей, используя текстуры более высокого качества (от 2K до 4K). Они также создали 10 совершенно новых 3D-моделей, которые в оригинальной игре были только плоскими изображениями. Вдобавок ко всему, они создали 40–50 высококачественных материалов с нуля и обновили около 100 с помощью различных инструментов и методов.

Чтобы продемонстрировать визуальные улучшения этого мода, xoxor4d выпустил видео, сравнивающее оригинальную версию Black Mesa с этой новой версией RTX Remix. И, как вы увидите, визуальная разница порой может быть огромной.

Вы можете скачать мод по ссылке выше.

12
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Barred

Куда смотреть? Где ртх? Пару бликов на поверхности и отражения в луже, которые и по классике нормально выглядят. Зато где-то 5090 в рекомендованных будет с длсс на ультрапроизводительность для 60 фпс))

12
hpi

Сгорит.

1
DezkQ

РТХ мод. работает как г*вно, даже качать не буду ибо уверен что моя 4090 там дат ну 20 фпс

2
Egik81

А ты хотел от трассировки пути быстродействия трассировки лучей.)))

3
DezkQ Egik81

Ну знаешь, в 2077 пути например норм работают, единственный наверно варик. Хотя и в макаке неплохо

1
Egik81 DezkQ

ну не вся трассировка пути одинакова полезна как трассировка лучей.

3
kolinmah

Нахуа?

1
Brainstoun

Эт просто имба, когда мод выйдет в релиз, перепройду Black mesa, но чёт мне подсказывает, что мод будет выходить ещё очень долго =(