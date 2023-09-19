Black Mesa заговорит по-русски до конца этой недели - трейлер и дата выхода озвучки от студии GamesVoice

Студия GamesVoice сообщила, что русское озвучивание фанатского проекта Black Mesa станет доступно для скачивания уже 22 сентября.
По словам авторов, это полностью новая локализация, в которой был основательно переработан текст субтитров, а все роли записаны заново профессиональными актёрами, в том числе теми, чьи голоса хорошо знакомы поклонникам игр от Valve.
Так была же озвучка, по моему я ее ставил на релизе.
Ну это обновленная версия, в принципе неплохо, интересно а в мультиплеере тоже всё переведено...
В мультиплеере тоже всё озвучено.
Да, актеры дубляжа топовые, сомнений нет, НО народ ожидает чего-то по новее из кучи анонсированного, например, Мертвый космос или Протокол Колисто. Я бы с удовольствием начал их проходить в дубляже, из-за этого даже не брался за эти игры.
я и деда и калисто прошла обе на релизе, но спецом ждала озвучки, и пока они только завтраками кормят. Ни копейки больше им не задоначу.
Каллисто к GamesVoice никакого отношения не имеет.
А разве не они дубляж для Калисто анонсировали?!
Такие проекты даже профессиональными командами делаются за год, а это маленькая команда и чисто интузиасты.
Уже была озвучка! Dead Space remake давайте! обещали летом, а так только просят денег и новые проекты набирают!
Была старая и очень плохая озвучка, чуть ли не первая работа GamesVoice. Это новая озвучка оплаченная частными спонсорами. Фандом Халвы её очень ждал.
Вот интересно, что Half Life: Alyx тоже была оплачена частным спонсором. Вот это крутой чел или чувиха.
повезло дублеру фримена
Старая озвучка была нормальная. Лучше потратить силы на то где перевода нет.
Величайшая игра
Нахера вы переводите игры которые уже были переведены? Где логика?
У вас столько игр понаобещанных и не озвученных, а вы д.билы просто время, ресурсы и силы тратите на то, что уже сделано. Где б.ять хеллблейд?! 4 года уже прошло!
Как по мне озвучка получилась качественно, 10 из 10.
Это все хорошо, но где обещанная мифическая озвучка Dead Space в конце лета?
Походу в параллельной вселенной выпустили
Хорошая новость, как раз сейчас игру можно в стиме урвать по скидке за жалкие 80р
Озвучено профессиональными программистами?
Такое ощущение что мужских персонажей озвучивает один и тот же человек, при чём персонажей всех возрастов, просто меняет тон голоса. Слабая озвучка честно говоря.
Серьезно? Это именно то, что нужно людям?