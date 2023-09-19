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Black Mesa 14.09.2012
9.1 1 524 оценки

Black Mesa заговорит по-русски до конца этой недели - трейлер и дата выхода озвучки от студии GamesVoice

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butcher69
Новости

Студия GamesVoice сообщила, что русское озвучивание фанатского проекта Black Mesa станет доступно для скачивания уже 22 сентября.

По словам авторов, это полностью новая локализация, в которой был основательно переработан текст субтитров, а все роли записаны заново профессиональными актёрами, в том числе теми, чьи голоса хорошо знакомы поклонникам игр от Valve.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Так была же озвучка, по моему я ее ставил на релизе.

6
Canek77-93

Ну это обновленная версия, в принципе неплохо, интересно а в мультиплеере тоже всё переведено...

0
Филипп Робозеров Canek77-93

В мультиплеере тоже всё озвучено.

0
hamshut

Да, актеры дубляжа топовые, сомнений нет, НО народ ожидает чего-то по новее из кучи анонсированного, например, Мертвый космос или Протокол Колисто. Я бы с удовольствием начал их проходить в дубляже, из-за этого даже не брался за эти игры.

3
Tabletka_aspirina

я и деда и калисто прошла обе на релизе, но спецом ждала озвучки, и пока они только завтраками кормят. Ни копейки больше им не задоначу.

1
Филипп Робозеров

Каллисто к GamesVoice никакого отношения не имеет.

1
hamshut Филипп Робозеров

А разве не они дубляж для Калисто анонсировали?!

0
Ivan_NOX_DiDa Tabletka_aspirina

Такие проекты даже профессиональными командами делаются за год, а это маленькая команда и чисто интузиасты.

0
GlamDodgeX

Уже была озвучка! Dead Space remake давайте! обещали летом, а так только просят денег и новые проекты набирают!

2
Филипп Робозеров

Была старая и очень плохая озвучка, чуть ли не первая работа GamesVoice. Это новая озвучка оплаченная частными спонсорами. Фандом Халвы её очень ждал.

0
Ivan_NOX_DiDa Филипп Робозеров

Вот интересно, что Half Life: Alyx тоже была оплачена частным спонсором. Вот это крутой чел или чувиха.

0
Legioner999

повезло дублеру фримена

2
Рогал_Дорн

Старая озвучка была нормальная. Лучше потратить силы на то где перевода нет.

2
Geeksquirrel

Величайшая игра

1
Stepan Bratuhin

Нахера вы переводите игры которые уже были переведены? Где логика?
У вас столько игр понаобещанных и не озвученных, а вы д.билы просто время, ресурсы и силы тратите на то, что уже сделано. Где б.ять хеллблейд?! 4 года уже прошло!

1
tinsoman

Как по мне озвучка получилась качественно, 10 из 10.

0
Tabletka_aspirina

Это все хорошо, но где обещанная мифическая озвучка Dead Space в конце лета?

0
Stepan Bratuhin

Походу в параллельной вселенной выпустили

0
Famiclone

Хорошая новость, как раз сейчас игру можно в стиме урвать по скидке за жалкие 80р

0
warp 37

Озвучено профессиональными программистами?

0
Daringer

Такое ощущение что мужских персонажей озвучивает один и тот же человек, при чём персонажей всех возрастов, просто меняет тон голоса. Слабая озвучка честно говоря.

0
HellowRainbow

Серьезно? Это именно то, что нужно людям?

-2