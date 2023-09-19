Black Mesa заговорит по-русски до конца этой недели - трейлер и дата выхода озвучки от студии GamesVoice ©

Студия GamesVoice сообщила, что русское озвучивание фанатского проекта Black Mesa станет доступно для скачивания уже 22 сентября.

По словам авторов, это полностью новая локализация, в которой был основательно переработан текст субтитров, а все роли записаны заново профессиональными актёрами, в том числе теми, чьи голоса хорошо знакомы поклонникам игр от Valve.