Появились подробности грядущего крупного обновления модификации-ремейка Half-Life: Blue Shift

Разработчики из HECU Collective, которые создают мод-ремейк Half-Life: Blue Shift для игры Black Mesa, недавно выпустили новый трейлер и объявили о том, что скоро модификация получит крупное обновление, которое добавит в игру пятую главу:
Стали известны другие изменения в предстоящем обновлении:
- Разработчики добавили новые катсцены для глав "Отбытие из жилых секторов" и "Ненадёжность", а так же улучшили старые;
- Игра получит улучшенное освещение, а так же постобработку;
- Разработчики улучшили многие текстуры (материалов, скайбоксов и т.д.) в игре - теперь они будут более качественными;
- Улучшены все звуковые эффекты взрывов - переходы между звуками теперь будут плавнее;
- Игра получит новые свойства поверхностей для некоторых предметов (бочки, брезент, мониторы, ящики);
- Различные прочие мелкие улучшения.
Всего в оригинальной игре 8 глав - таким образом, создателям модификации останется доработать еще три главы.
ждём, надеемся и верим
А оппозицион форс?
Там его кто то другой делает, но новостей давно никаких. Скорее всего закрыли проект.
Ясно, спасибо
Когда обновление получит мультиплеер? Я до сих пор незнаю как написать в чат неработает это.
а это?
https://store.steampowered.com/app/311810/Operation_Black_Mesa/
а сколько там глав задумано интересно и когда будет полноценно готова игра
Черным по белому ,русскими буквами:
"Всего в оригинальной игре 8 глав - таким образом, создателям модификации останется доработать еще три главы."
ну спасибо я просто оригинал уже и не помню ибо это давно так было )