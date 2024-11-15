Появились подробности грядущего крупного обновления модификации-ремейка Half-Life: Blue Shift

Разработчики из HECU Collective, которые создают мод-ремейк Half-Life: Blue Shift для игры Black Mesa, недавно выпустили новый трейлер и объявили о том, что скоро модификация получит крупное обновление, которое добавит в игру пятую главу:

Стали известны другие изменения в предстоящем обновлении:

Разработчики добавили новые катсцены для глав "Отбытие из жилых секторов" и "Ненадёжность", а так же улучшили старые;

Игра получит улучшенное освещение, а так же постобработку;

Разработчики улучшили многие текстуры (материалов, скайбоксов и т.д.) в игре - теперь они будут более качественными;

Улучшены все звуковые эффекты взрывов - переходы между звуками теперь будут плавнее;

Игра получит новые свойства поверхностей для некоторых предметов (бочки, брезент, мониторы, ящики);

Различные прочие мелкие улучшения.

Всего в оригинальной игре 8 глав - таким образом, создателям модификации останется доработать еще три главы.