ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 786 оценок

Появились подробности грядущего крупного обновления модификации-ремейка Half-Life: Blue Shift

AceTheKing
Новости

Разработчики из HECU Collective, которые создают мод-ремейк Half-Life: Blue Shift для игры Black Mesa, недавно выпустили новый трейлер и объявили о том, что скоро модификация получит крупное обновление, которое добавит в игру пятую главу:

5-я глава фанатского ремейка Half-Life: Blue Shift выходит 17 ноября

Стали известны другие изменения в предстоящем обновлении:

  • Разработчики добавили новые катсцены для глав "Отбытие из жилых секторов" и "Ненадёжность", а так же улучшили старые;
  • Игра получит улучшенное освещение, а так же постобработку;
  • Разработчики улучшили многие текстуры (материалов, скайбоксов и т.д.) в игре - теперь они будут более качественными;
  • Улучшены все звуковые эффекты взрывов - переходы между звуками теперь будут плавнее;
  • Игра получит новые свойства поверхностей для некоторых предметов (бочки, брезент, мониторы, ящики);
  • Различные прочие мелкие улучшения.

Всего в оригинальной игре 8 глав - таким образом, создателям модификации останется доработать еще три главы.

35
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Вротмистр

ждём, надеемся и верим

4
Уральский чекист

А оппозицион форс?

1
cthulhu42

Там его кто то другой делает, но новостей давно никаких. Скорее всего закрыли проект.

0
Уральский чекист cthulhu42

Ясно, спасибо

0
Stylish

Когда обновление получит мультиплеер? Я до сих пор незнаю как написать в чат неработает это.

0
ZombieMan1

а это?
https://store.steampowered.com/app/311810/Operation_Black_Mesa/

0
shooltz777

а сколько там глав задумано интересно и когда будет полноценно готова игра

-3
Ольга Бузова

Черным по белому ,русскими буквами:

"Всего в оригинальной игре 8 глав - таким образом, создателям модификации останется доработать еще три главы."

3
shooltz777 Ольга Бузова

ну спасибо я просто оригинал уже и не помню ибо это давно так было )

0