Авторы Black Myth Wukong собираются запустить демоверсию 20 августа в Китае ©

Долгое время не было никаких конкретных новостей о Black Myth Wukong, многообещающей Action/RPG под брендом Game Science, анонсированной в 2020 году. Последние сведения касались релиза Black Myth Wukong, подтвержденного на лето 2024 года, но других важных обновлений от китайской студии не поступало. По крайней мере, до сих пор.

Game Science подтвердила, что игровая демоверсия запустится в Китае 20 августа 2023 года. В поддержку объявления один из основателей китайской команды, Ци Ян, также выпустил новое изображение, рекламирующее это событие. Однако на данный момент демоверсия Black Myth Wukong, похоже, поступает исключительно для китайского рынка, и на данный момент, похоже, нет планов по ее глобальному распространению. Однако это не означает, что распространение демоверсии дома является признаком того, что работа над игрой сейчас настолько продвинулась, что можно оправдать существование пробной версии, предназначенной для публики.

Будем надеяться, что Game Science также сможет опубликовать демоверсию Black Myth Wukong на других территориях, что позволит всем желающим испытать интригующую ролевую игру, вдохновленную классикой китайской литературы